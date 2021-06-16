الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«عشت فترة مزدودجة الدين وشادية علمتني الصلاة».. أسرار دينية في حياة مريم فخر لدين

مريم فخر الدين وشادية
مريم فخر الدين وشادية

كشفت الفنانة الراحلة مريم فخر الدين  أنها عاشت فترة من حياتها مزدوجة الديانة لا تدرك الفرق بين الإسلام والمسيحية، حيث أنها ولدت لأم مسيحية متطرفة وأب مسلم متدين.

 

الفنانة الراحلة أكدت أن والدتها كانت تأمل أن ينتمي أبناؤها مريم ويوسف للديانة المسيحية، فسجلتها فى المدرسة باسم مارى فخرى، وظلت تدرس المسيحية لسنوات وتتعلم تقاليد الديانة المسيحية وتمارس طقوسها، وتؤدى صلواتها حتى فوجئ والدها بهذا، فذهب إلى المدرسة وأخبر المدرسين بديانتها المسلمة، فعاشت فترة من حياتها فى المدرسة "لا دينية"، لافتة إلى أنه لم يوجهها أحد طوال عمرها إلى الصلاة .

 

وأضافت أنها عاشت طوال عمرها لا تعرف طريقة الصلاة، ولم تصل يوما حتى جاء يوم وألحت عليها رغبة شديدة في إقامة فرض الصلاة، مما جعلها تستعين بالفنانة شادية، حتى تعلمها فأرسلت إليها بكتاب "المسلم الصغير" فلم تفهم منه شيئا.

 

وتابعت أنها فوجئت بالشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى يتصل بها ليساعدها فعندما أخبرته أنها لا تستطيع حفظ "التشهد" أباح لها قراءة الفاتحة ثم التسليم، كما أباح لها أن تستحم قبل كل فرض لعدم إدراكها لفكرة الوضوء، حتى تمكنت من تعلم الوضوء وحفظ التشهد بعد أن روت لها إحدى صديقاتها قصة الإسراء والمعراج.

 

كانت الفنانة المصرية مريم فخر الدين صديقة مقربة من الفنانة شادية، حيث بدأت علاقتها بها في مراهقتهما، وأصبحت صديقة لها ولشقيقتيها.

 

مريم فخر الدين تحدثت في تصريحات صحفية سابقة عن علاقتها القوية بشادية وشقيقتيها، بقولها: "انتميت لهن واعتبرتني خديجة هانم أمهن أختا لبناتها، ولم تنقطع علاقتي بهن".

 

وكشفت إن شادية هي من علمتها الصلاة وجعلتها تختم القرآن الكريم في رمضان، حيث قالت: "شادية هي التي علمتني الصلاة، وفي شهر رمضان بفضلها استطعت أن أختم القرآن الكريم لأول مرة في حياتي ولم أكن أحفظ سوى الفاتحة فقط".

 

وكشف المخرج محمود ذو الفقار الذي كان زوجا للفنانة مريم فخر الدين، أنها في شهر رمضان تتحول إلى طفلة صغيرة، تريد أن تمارس كافة طقوس هذا الشهر بشغف الأطفال.

 

وأضاف أنها كانت تحرص على شراء الفوانيس "الشمعة" حرصا كبيرا، ولا يمكن أن يمر شهر رمضان إلا ومعها هذا الفانوس حتى تكتمل فرحة رمضان لديها.

الشعراوي شادية مريم فخر الدين طقوس دينية الصلاة

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