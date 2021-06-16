تدريب أطباء مستشفى مطروح العام على كيفية التعامل مع مرضى الفطر الأسود

نطم فريق التدريب في مستشفى مطروح العام، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية للطاقم الطبي بقسم الحضانة على جهاز التنفس الصناعي وكيفية تركيب الجهاز بشبكة الأكسجين وكيفية تركيب الوصلات وتشغيل الجهاز والتعرف علي الطرق المختلفة لاستخدم الجهاز والإنذارات المختلفة أثناء وجود المريض على الجهاز .

كما قام فريق التدريب بتدريب الطاقم الطبي على كيفية التعامل مع الحالات المصابة بالفطر الأسود وتم شرح تعريف المرض ومصادر العدوى وطرق انتقال العدوي والأشخاص المعرضون للعدوى والأعراض وطرق الوقاية من عدوى الفطر الأسود .



جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح تحت قيادة الدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مطروح العام.

تدريب الأطقم الطبية بمستشفي مطروح العام

تدريب الأطقم الطبية بمستشفي مطروح العام

تدريب الأطقم الطبية بمستشفي مطروح العام

تدريب الأطقم الطبية بمستشفي مطروح العام

تدريب الأطقم الطبية بمستشفي مطروح العام

تدريب الأطقم الطبية بمستشفي مطروح العام

تدريب الأطقم الطبية بمستشفي مطروح العام

تدريب الأطقم الطبية بمستشفي مطروح العام