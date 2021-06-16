الأربعاء 16 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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حوادث

«مكنتش اعرف».. إخلاء سبيل طبيب حرر تقريرًا طبيًا للمتهم بقتل زوجته بالطالبية

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

أخلت النيابة العامة بجنوب الجيزة سبيل طبيب حرر تقريرًا طبيًا للمتهم بقتل زوجته مريضة السرطان عقب تعديه عليها بالضرب حتى الموت. 

كشفت التحقيقات الأولية وأقوال الطبيب أنه لم يشتبه في الوفاة وبرر المتهم بعض الاصابات الظاهرية في جسد زوجته بسقوطها في الشارع كونها مريضة سرطان ما دفعه لتحرير التقرير الطبي بالوفاة له وكان حسن النية لا يعلم بوجود جريمة، فقررت النيابة اخلاء سبيله بضمان وظيفته. 

كان الطبيب قد حرر تقريرًا دون إصابات بجسد المجني عليها، حيث أقنعه المتهم أن ما بها من إصابات ظاهرية نتيجة سقوطها في الشارع لمرضها بالسرطان، فكتب الطبيب التقرير الذي بموجبه استخرج الزوج المتهم تصريح الدفن من الصحة. 

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لاستخراج الجثة عقب 24 ساعة من دفنها لتشريحها، وبيان سبب الوفاة ومدى وجود إصابات ظاهرية بها من عدمه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وشهدت منطقة الطالبية بالجيزة جريمة قتل بشعة عندما تعدى سائق "توكتوك" على زوجته مريضة السرطان بالضرب، وتركها عدة ساعات تنازع الموت حتى فارقت الحياة ثم دفنها وأبلغ أسرتها بعد انتهاء الدفن.

الجيزة طبيب زوجته مريضة السرطان قتل

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