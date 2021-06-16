«تنشيط السياحة»: الفيوم تتمتع بطبيعة خلابة وفريدة

قال أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن محافظة الفيوم تتمتع بطبيعة فريدة تجمع بين المساحات الخضراء والمناطق الصحراوية والبحيرات العذبة، كما ينتشر بها العديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البرية، إضافة إلى قربها من مدينة القاهرة ما يؤهلها لتكون ذات مكانة سياحية متميزة، بجانب ما تشتهر به المحافظة من مقومات أخرى مثل المنتجات الحرفية التقليدية والتراثية والمهن اليدوية وصناعة الفخار والخزف.

جاء ذلك خلال زيارتةً لمدينة الفيوم علي رأس وفد من الهيئة الى الفيوم حيث قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بجولة تفقدية للمواقع السياحية بالمحافظة والتي تتمتع بمميزات نسبية ومتنوعة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والبيئية.

في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتنشيط حركة السياحة الداخلية، وجهودها لتطوير منتج سياحة اليوم الواحد والإجازات القصيرة وقد رافقهم خلال الجولة التفقدية الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وعدد من المسئولين من وزارة البيئة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

تضمنت الجولة زيارة البحيرتين العليا والسفلى بمحمية وادي الريان والشلالات، ومركز الزوار، ومتحف كوم أوشيم الأثري، وقرية تونس وبحيرة قارون، وعدد من الفنادق البيئية المتميزة.

أضاف أن الوزارة تحرص على تشجيع الرحلات السياحية التي تهدف إلي زيادة الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع ودفع حركة السياحة الداخلية، مشيرا إلى المبادرات العديدة التي أطلقتها الوزارة في هذا الإطار للتنشيط والترويج مثل مبادرة " الفيوم مش بعيد" ومبادرة " اعرف بلدك" لتنمية الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين والزائرين، وكذلك مبادرة "اكتشف مصر" عن طريق الاستعانة بعدد من المؤثرين المصريين والعرب والأجانب لزيارة عدة محافظات من بينها محافظة الفيوم، إضافة إلى الترويج للمحافظة عن طريق الفوازير التي نظمتها الوزارة في شهر رمضان والنشرات السياحية والدعائية وتطوير المحتوى الترويجي على صفحات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن التنسيق المستمر بين المحافظة والوزارة لتنظيم ورعاية العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية بالمواقع السياحية والأثرية، وتنظيم عدد من المعارض لدعم أصحاب الحرف اليدوية.