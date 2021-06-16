محافظة القليوبية تستعرض إنجازات 7 سنوات من حكم الرئيس السيسي

أعلن مركز النيل للإعلام ببنها بمحافظة القليوبية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، عن تنظيم حملة إعلامية لتنمية الوعي بأهم إنجازات المحافظة خلال 7 سنوات من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، في السابع من يونيه عام 2014، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

حيث شهدت المحافظة إنجازات متنوعة وغير مسبوقة في عدد من المجالات والملفات التى تهم المواطن القليوبى بمختلف قرى ومدن الإقليم والتي تستهدف بناء الانسان والتنمية المحلية والاقتصادية وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وزيادة موارد المحافظة والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة وإنفاذ القانون.



وأكد رمضان عرفة مدير مراكز النيل للإعلام بالقليوبية فى تصريحات صحفية، أن محافظة القليوبية نالت حظا وافرا من الإنجازات التي تنفذ بالجمهورية، في إطار المشروعات القومية لخدمة أهالى المحافظة، بعد غياب طويل، إلا أن الفترة بين أعوام 2014 وحتى 2021، شهدت طفرة بالمحافظة على كافة المستويات، وأهمها قطاعات الرعاية الصحية والطرق والكبارى ومياه الشرب والصرف الصحى وقطاع التعليم، وقطاع الكهرباء والغاز الطبيعى والزراعة والخدمات البيطرية إلى جانب مشروعات التجميل والنظافة وإزالة التعديات على اراضى أملاك الدولة ورفع الاشغالات بالإضافة إلى التنفيذ الدقيق للمبادرات الرئاسية خاصة مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصرى و100 مليون صحة وتكافل وكرامة، ودعم العمالة المؤقته والحفاظ على صحة المرأة وغيرها من المبادرات الرئاسية.



وأشار مدير مراكز النيل للإعلام بالقليوبية إلى أن الحملة التوعوية تتضمن تنفيذ سلسلة من الندوات التثقيفية واللقاءات الحوارية والحلقات النقاشية بمختلف قرى ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة المديريات ومجالس المدن وأجهزة الاعلام المحلية لرفع وعى أبناء الإقليم بتلك الإنجازات الى جانب تنمية الوعى بالمعركة الحالية التي تخوضها محافظة القليوبية ضد فيروس كورونا المستجد، والتوازن بين مكافحة الوباء واستمرار عجلة الإنتاج.