الأربعاء 16 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة أمريكية تكشف معاناة متعافى كورونا من مشاكل صحية بعد شهور من الإصابة

كورونا في امريكا
كورونا في امريكا

كشفت دراسة جديدة في الولايات المتحدة عن أن مئات الآلاف من الأمريكيين سعوا للحصول على رعاية طبية لمشاكل صحية بعد إصابتهم بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) لم يتم تشخيصهم بها قبل الإصابة بالفيروس.
 

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية- عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أن الدراسة، التي تعد الأكبر من نوعها حتى الآن في مجال الأعراض طويلة المدى لدى مرضى كوفيد-19، تتبعت سجلات التأمين الصحي لما يقرب من مليوني شخص في الولايات المتحدة أصيبوا بفيروس كورونا العام الماضي.
 

وأفادت الدراسة بأن ما يقرب من ربع هؤلاء الأشخاص (23 في المئة) التمسوا علاجًا طبيًا لأعراض جديدة بعد شهر أو أكثر من الإصابة بالمرض.
 

ووفقا للصحيفة الأمريكية، شملت الدراسة المتضررين من جميع الفئات العمرية، بما في ذلك الأطفال، وأشارت الدراسة إلى أنه من بين أكثر المشاكل الصحية الجديدة شيوعًا هي آلام بالأعصاب والعضلات وصعوبات في التنفس وارتفاع في الكوليسترول والشعور بالضيق والتعب وضغط الدم المرتفع.
 

ووثقت الدراسة أعراضًا أخرى منها الأعراض المعوية والصداع النصفي ومشاكل في البشرة وتشوهات القلب واضطرابات النوم واضطرابات في الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب.
 

ووجدت الدراسة أن المشاكل الصحية بعد كوفيد كانت شائعة حتى بين الأشخاص الذين لم يصابوا بالمرض بعد التقاط العدوى. في حين أن ما يقرب من نصف المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كوفيد-19، عانوا من مشاكل طبية لاحقة، مضيفة أن 27 في المئة من الأشخاص الذين عانوا من أعراض خفيفة أو معتدلة و19 بالمئة من الأشخاص الذين قالوا إنهم لم يشهدوا أي أعراض، تعرضوا للأمر نفسه.
 

ونقلت نيويورك تايمز عن روبن جيلبورد، رئيسة "فير هيلث"، وهي منظمة غير ربحية أشرفت على الدراسة، قولها إن "الأمر الأبرز الذي فاجأنا هو نسبة المرضى الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض من بين الأشخاص الذين يعانون من كوفيد طويل الأمد".


وأضافت جيلبورد أن حقيقة أن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض قد يعانون من أعراض ما بعد كوفيد أمر مهم يجب التأكيد عليه، حتى يتمكن المرضى والأطباء من دراسة احتمالية أن تكون بعض المشكلات الصحية في الواقع آثارًا لاحقة لفيروس كورونا.

نيويورك تايمز الكوليسترول فيروس كورونا اضطرابات النوم دراسة أمريكية

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021| من هنا

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 برقم الجلوس وكيفية التظلم الإلكتروني

«حرارة ونشاط رياح».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الإثنين

تنمر وأجرة مضاعفة.. معاناة ذوي الهمم في وسائل النقل

«حظر الميكروباص»على الدائرى..هل ينهى الـ«BRT» أزمة التكدس المروري؟

النيابة العامة تكشف التفاصيل الكاملة لواقعة «متحرش قطار الصعيد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (4)

د. أحمد لاشين

محمد حسين يعقوب.. سقوط صنم السلفية الأخير

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

إبراهيم داود

سعدى

ماجد حبته

الدكتورة بصمجية.. وليست إرهابية!

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتى ويهدر كرامتى لكن أعمل إيه «باحبه»

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

"77 مليون أمريكي لن يدعموا بينيت".. لماذا يؤيد الإنجيليون نتنياهو ؟

مئات المستوطنين يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية والمسجد الأقصى

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة القدس