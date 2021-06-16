الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب رئيس جامعة طنطا يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا

الدكتور كمال عكاشة،
الدكتور كمال عكاشة،

شارك الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم الأربعاء، فى اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث فى جلسته رقم (٥٢) عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وبرئاسة الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ونواب رؤساء الجامعات الحكومية للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات على رأسها النظر فى المعوقات التى تواجه الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية فيما يخص نظام التسجيل والتشكيل والمناقشة ومتابعة إجراءات القبول لطلاب الماجستير والدكتوراه، واستحداث نظام الإشراف المصرى المشترك على الدراسات العليا بالجامعات العربية والأجنبية لجذب أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور كمال عكاشة على ضرورة التزام جميع الجامعات بقبول من تنطبق عليهم الشروط من الطلاب الوافدين للقيد والتسجيل بالدراسات العليا بالجامعات المصرية لحين انهاء جميع الإجراءات الخاصة بهم، وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

 

يذكر أن الدكتور كمال عكاشة أحد أعضاء لجنة النظر فى المعوقات التى تواجه الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا، والمختصة بمتابعة شئون التسجيل والتشكيل والمناقشة وإجراءات القبول لمرحلة الماجستير والدكتوراه لطلاب الجامعات المصرية.

 

وعلى جانب آخر، أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، انطلاق ماراثون الامتحانات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021، اليوم، بكلية الحاسبات والمعلومات، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة ‏للحد من انتشار فيروس كورونا.

أكد رئيس جامعة طنطا اتخاذ كافة التدابير الإحترازية للطلاب من قياس درجات الحرارة وتعقيم وتطهير كافة لجان الامتحانات، مع تحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال فترة امتحاناتهم، وضمان سلامة جميع المشاركين في أعمال الامتحانات من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين بالكلية.

وأفادت الدكتوره نانسي الحفناوي عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، موضحة أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات اليوم بلغ 409 طالبًا للفرقة الأولى بإجمالي 26 لجنة بحد أقصى 20 طالبًا داخل كل لجنة.

وأضافت أنه تم تشكيل لجان لمتابعة سير العملية الامتحانية بما فى ذلك الرعاية الطبية ومتابعة الإجراءات الاحترازية بهدف تذليل جميع العقبات أمام الطلاب وإتمام العملية الامتحانية بنجاح ، مؤكدة أن جميع أعمال الامتحانات داخل كلية الحاسبات والمعلومات تمت بشكل سليم، ولم يتم رصد أى مشكلات خلالها.

الجامعات وزير التعليم التعليم العالي طلاب الجامعات خالد عبد الغفار الدراسات جامعات آية ماجستير الدكتور خالد عبد الغفار لمصر إلى أنه المجلس الأعلى نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث الدكتور كمال عكاشة رئيس جامعة طنطا وزير التعليم العالي والبحث العلمي

ضربة حرة

وائل لطفي

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