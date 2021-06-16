ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

قال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن عدد أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة بلغ 29 طالبا، حصلوا على نسبة مجموع الدرجة النهائية 280. منهم 16 طالبة و13 طالبا، لافتا إلى أن محافظ الإسكندرية أكد على ضرورة تكريم الأوائل وتنظيم احتفالية لهم تحفيظا وتشجيعا لهم.

وأعلن «سعد» عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية التي تبلغ 29 طالبا وطالبة وهم:

١- آلاء شحاتة أحمد .. إدارة المنتزه

٢- بشرى وديع نظيف.. إدارة وسط

٣- حازم محمد يوسف .. إدارة برج العرب

٤- محمد مصطفى حسن .. إدارة المنتزه

٥_ شمس علاء علي.. إدارة شرق

٦- شهد جلال محمد.. إدارة برج العرب

٧- على احمد على .. إدارة برج العرب

٨- اسراء ياسر غريب.. إدارة شرق

٩- نور المعتز بالله محمد .. إدارة المنتزه

١٠- زياد سامى حلمى.. إدارة المنتزه

١١- احمد وليد السيد.. إدارة وسط

١٢- محمد حمدى لطفى.. إدارة وسط

١٣- ندى احمد عبداللطيف.. إدارة المنتزه

١٤- كريستينا سيفين شكر الله.. إدارة وسط

١٥- جوزيف هانى ميلاد.. إدارة المنتزه

١٦- رادينا ممدوح محمد على.. إدارة وسط

١٧- فرح محمد على ابراهيم.. إدارة غرب

١٨- منة الله سعيد مصطفى.. إدارة شرق

١٩- شيماء العشرى شحاتة.. إدارة برج العرب

٢٠- ملك ايمن يونس.. إدارة وسط

٢١- نوران احمد عبدالراضى.. إدارة المنتزه

٢٢- احمد أسامة سعيد.. إدارة شرق

٢٣- هشام محمد مصطفى.. إدارة الجمرك

٢٤- جاسمين جمال بشاى.. إدارة المنتزه

٢٥- محمد حسان عبدالحميد.. إدارة العجمى

٢٦- ميار عصام عبدالرحيم.. إدارة غرب

٢٧- كراس شنودة فوزى.. إدارة المنتزه

٢٨- لمياء احمد محمد.. إدارة شرق

٢٩- كراس سمير فرج خليل.. إدارة المنتزه



واعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة الدور الأول للعام الدراسي 2020/ 2021. وأعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة.



حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 92859 طالبا وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 91907 طلاب، وبلغت نسبة النجاح 78.9٪ بإجمالي عدد 72575 طالبا وطالبة. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.



وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، ومطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.