مبنى جديد لطلاب كلية دار العلوم بالمنيا يحمل التراث الثقافي والحضاري

أكد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أنه قريباً سيدخل الخدمة مبنى متكامل ومستقل خصص لطلاب كلية دار العلوم، تم إنشائه على طراز معماري مميز يتناسب مع طبيعة الكلية، وتزويده بكافة الخدمات، ليكون نقلة نوعية للكلية، ويوفر متسع للطلاب لعقد المحاضرات واللقاءات العلمية مع أساتذتهم في مناخ أفضل يحمله الطابع العلمي والتراثي والحضاري لكلية دار العلوم، ويواكب التطورات العالمية.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة، اليوم، يرافقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية دار العلوم، والدكتور عبد المجيد أمين عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ووكلاء الكليتين، أعمال امتحانات الفرق الثانية لكليتي "الحاسبات والمعلومات" و"دار العلوم"؛ وذلك للاطمئنان على تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل اللجان، ومتابعة تطبيق ضوابط وقواعد العملية الامتحانية، والتزام الطلاب بعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل مقار اللجان، ومنع تبادل الأدوات والمتعلقات الشخصية، إلى جانب التعقيم المستمر للجان قبل وبعد عقد الاختبارات.

يذكر أن جامعة المنيا كانت قد أعلنت استعداداتها لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب كلياتها الـ 20، والتي أنطلقت في العاشر من يونيو الجاري، وذلك بتجهيز وتعقيم اللجان، والاطمئنان على جاهزية البوابات الرئيسية للجامعة لاستقبال الطلاب وتزويدها بممرات التعقيم "الذاتي، والكواشف الحرارية، والحرص على تواجد الأطقم الطبية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.

وشدد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حسن سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، والتزام الطلاب بتطبيق كافة التدابير الاحترازية للوقاية، والحد من عدوى فيروس كورونا، والحرص على التواجد بالحرم الجامعي قبل موعد الامتحانات بوقت كاف للخضوع لجميع الإجراءات الاحترازية قبل الدخول للحرم الجامعي وبكلياتهم، مشددًا على متابعة لجان إدارة الأزمات بالكليات وتفعيل دورهم في حظر التجمعات وتكدس الطلاب، ومغادرة الطلاب الحرم الجامعي فور انتهاء امتحاناتهم، وكذلك مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب طبقا للمسافات المُقررة داخل اللجان وخارجها بمحيط الكليات، والالتزام بارتداء الماسك الطبي "الكمامة"، وتوفير أماكن للعزل للحالات المشتبه بكل كلية وبالمدن الجامعية، حفاظًا علي جميع القائمين بمنظومة العملية التعليمية.

رئيس جامعة المنيا

رئيس جامعة المنيا

رئيس جامعة المنيا

رئيس جامعة المنيا

رئيس جامعة المنيا

رئيس جامعة المنيا

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رئيس جامعة المنيا

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