الأربعاء 16 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان: سنشكل قوات مشتركة لحفظ السلام

محمد حمدان دقلو وفولكر
محمد حمدان دقلو وفولكر بيرتس

أعرب محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى السوداني رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، عن شكر السودان وتقديره للدعم الكبير الذي يجده من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية (يونيتامس).

وأطْلَعَ محمد حمدان دقلو، خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، وفد البعثة برئاسة فولكر بيرتس على سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، مشيداً بالتواصل المستمر الذي تقوم به البعثة مع الحكومة وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وأوضح فولكر أن اللقاء تناول عدداً من القضايا العالقة فيما يلي تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، مشيرا إلى أن دقلو أبلغه أن اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، ستصدر قرارات مهمة خلال الأيام المقبلة فيما يتعلق بتأسيس القوات المشتركة لحفظ السلام التي سيتم تكوينها من القوات النظامية وشركاء السلام.

وأشار رئيس بعثة الأمم المتحدة الى أن تلك القرارات سَتَلقى إهتماماً كبيراً من المجتمع الدولي الذي يراقب تطورات الأوضاع في السودان خاصة في ما يلي تنفيذ اتفاق سلام جوبا.

السيادي يدعم جهود ولاية جنوب دارفور لتحقيق التنمية والاستقرار

من جهته أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالى دكتور الهادي ادريس، دعم الحكومة الإنتقالية لجهود حكومة ولاية جنوب دارفور، لتحقيق التنمية والاستقرار الأمني بالولاية.

واطلع ادريس ، لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم ، والي الولاية موسي مهدي إسحق على مجمل الأوضاع بالولاية وسير مشروعات التنمية والخدمات.

وقال الوالي ، إن اللقاء تناول جهود الولاية لتأهيل البنى التحتية، مشيرا إلى أن عضو مجلس السيادة ، أبلغه بقيامه خلال زيارته مؤخرا ، للمملكة العربية السعودية ، بطرح عدد من المشروعات للولاية ستعود عليها بالفائدة ، مشيراً إلى الإمكانيات الكبيرة التي تذخر بها جنوب دارفور والتي تتطلب الدراسة وطرحها على المستثمرين لتنفيذها.
 

فولكر بيرتس الفريق أول محمد حمدان دقلو السودان الامم المتحدة إتفاقية سلام جوبا

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