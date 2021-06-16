الأربعاء 16 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وفاة والد الفنان جمال يوسف.. وهذا مكان وتوقيت صلاة الجنازة

جمال يوسف
جمال يوسف

كشف الفنان جمال يوسف عن وفاة والده يوسف زكي وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث كتب قائلا : "إنا لله وإنا اليه راجعون توفى إلى رحمة الله والدى الحبيب الحاج يوسف ذكى عبدالفتاح وصلاة الجنازة بعد المغرب فى مسجد الجامع امتداد 15 مايو والدفن بمقابر الأسرة 15 مايو".

 

وكانت الفنانة إيمان العاصي قد استقبلت خلال الساعات الماضية أيضا خبر وفاة والدها بعد معاناة مع المرض، وذلك حيث أعلنت خبر الوفاة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلنة عن أن مراسم الدفن ستكون في مقابر الأسرة في الخامس عشر من مايو .

 

وكان الفنان جمال يوسف قد شارك مؤخرًا في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسلين الأول هو مسلسل ضل راجل مع الفنان الكبير ياسر جلال، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث قدم شخصية المدرس المتشدد الذي يرفض مدرب الألعاب في العمل الذي شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنانة نور اللبنانية والفنانة رنا رئيس والفنانة نرمين الفقي والفنان محمد علي رزق والفنانة هدي الأتربي ومحمد يسري وآخرون وهو من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبدالله.

 

وشارك أيضًا في مسلسل اللي مالوش كبير والذي عرض أيضًا في السباق الرمضاني الماضي وقام ببطولته الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز وشارك في بطولته كل من الفنان خالد الصاوي، حيث كان يقدم جمال يوسف شخصية المساعد له في إحدى القنوات الفضائية، بينما شارك في العمل كل من بدرية طلبة وبسنت النبراوي وعايدة رياض وفتوح احمد وأحمد الرافعي ودنيا عبدالعزيز وصبا الرافعي وآخرين، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومن إخراج مصطفى فكري وتأليف عمرو محمود ياسين.

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Screenshot_2021-06-16-17-12-33-20
الفنان جمال يوسف وفاة تشيع جنازة عزاء الفنان

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