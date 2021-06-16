الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفر الشيخ: توصيل الصرف الصحي لـ 22 قرية خلال 7 سنوات

جولة محافظ كفر الشيخ
جولة محافظ كفر الشيخ

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات المعالجة خلال الـ7سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن القيادة السياسية توفر كل الخدمات للمواطنين في كل القطاعات وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي ، وما شهدته المحافظة خلال الـ7 سنوات لم تشهده من قبل ، مؤكدا تم اقامة مشروعات صرف صحي جديدة أو توسعة ب 22 قرية بتكلفة 55 مليون يورو تم تشغيلها في شهر يونيو 2020م، وتمت إعادة تأهيل 20 محطة صرف صحي ومعالجة ومحطات مياه الشرب بمدن وقرى المحافظة، منهم وإعادة تأهيل 7محطات صرف صحي و8 محطات معالجة و5 محطات شرب، وهي محطة الصرف الصحي ببرمبال، ومحطة الصرف الصحي بقني عزبة عمرو، ومحطة الصرف الصحي بابيانه، ومحطة مياه عزيز، ومحطة مياه الشرب ببلطيم.

وكذلك محطة معالجة قلين ومحطة مياه الشرب كفر الشيخ، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي العجوزين، ومحطة مياه الشرب المفتي عام، ومحطة مياه الشرب كحيلو، ومحطة معالجة برج البرلس، ومحطة الصرف الصحي بابشان، ومحطة الصرف الصحي ببيلا، ومحطة  الصرف الصحي بالجرايدة، ومحطة معالجة الصرف الصحي ببلطيم، ومحطة معالجة أبو زهرة عام، ومحطة معالجة سنهور، وكما ضمت الشركة معمل متنقل للتعرف على جودة المياه وتحليلها في أي موقع بالقرى والمدن والتوابع بالمحافظة.

وقال المهندس محمد مفتاح ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، إن الشركة تعتمد على استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الكهرباء من مخلفات الصرف الصحي.

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