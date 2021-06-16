عالم بريطاني: أعراض المتغير الهندي مختلفة عن أعراض كورونا الأصلية

أكد عالم وبائيات بريطاني أن أعراض الإصابة بمتغير فيروس "كورونا" المكتشف للمرة الأولى في الهند، المتغير "دلتا"، تبدو مختلفة عن الأعراض المعروفة للإصابة بالسلالة الأصلية للفيروس.



وقال البروفيسور تيم سبيكتور، مؤسس تطبيق تتبع الأعراض (زي أو إي) في بريطانيا، إن الأعراض المعتادة للإصابة بفيروس (كوفيد-19)، مثل فقدان حاسة الشم أو التذوق، أو سعال مستجد ومستمر أو حمى، يبدو أنها قد تغيرت، بحسب ما نقلته صحيفة "التليجراف" البريطانية اليوم الأربعاء.



وأوضح أن البيانات التي تم جمعها عبر التطبيق منذ مايو تُظهر أن هذه الأعراض أصبحت الآن أقل شيوعًا، وحلت محلها أعراض الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف والحمى.



و(زي أو إي) هو تطبيق تم إطلاقه عام 2020، وتتولى جامعة "كينجز كوليدج لندن" التحليل العلمي لبياناته.



وأصبح المتغير "دلتا" هو السائد في بريطانيا الآن، ويعتقد أنه المسؤول عن الارتفاع الذي تشهده البلاد في الإصابات مؤخرًا والذي دفع حكومة بوريس جونسون إلى تأجيل رفع ما تبقى من القيود المرتبطة بكوفيد-19 في إنجلترا لمدة 4 أسابيع عن الموعد الذي كان مقررًا له في 21 يونيو الجاري.



وتشير إحصائيات إلى أن المتغير الأشد عدوى والمكتشف في الهند وصل الآن إلى 74 دولة وينتشر بسرعة، وتعتبره منظمة الصحة العالمية من المتغيرات "المثيرة للقلق".



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد-19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدء فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.