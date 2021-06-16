سارة ناجي تنضم لفريق عمل «المحكمة» مع الفنانة غادة عادل

انضمت الفنانة الشاب سارة ناجي إلى فريق عمل فيلم «المحكمة»، الذي يتم تصويره حاليا حيث من المنتظر الانتهاء من تصويره الأيام المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم في المحكمة حول 6 قضايا جنائية ومدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي، ومن المقرر أن يبدأ المخرج في مونتاج العمل فور الانتهاء من تصويره، بناء على طلب الجهة المنتجة بسرعة الانتهاء من كل ما يخص العمل ليصبح جاهزًا لطرحه بالسينمات خلال موسم الصيف الجاري، ومن المفترض طرحه مع موسم عيد الأضحى المقبل.

فيلم المحكمة بطولة محمود عبد المغني، وكريم عفيفي، وفتحي عبدالوهاب، ونجلاء بدر، وأحمد خالد صالح، وجميلة عوض، وصلاح عبد الله، وسليمان عيد، وعبد الرحيم حسن، ومحمود عامر، وغادة عادل، ومن تأليف أحمد عبد الله وإنتاج أحمد السبكي وإخراج محمد أمين.

ويسلط فيلم المحكمة الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهم قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي، وتتعرض مايان السيد، للاغتصاب من قبل الفنان أحمد داش ضمن الأحداث، الذي يجسد شخصية المغتصب خلال أحداث الفيلم، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مشوق.

فيلم المحكمة يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم غادة عادل، محمود عبد المغني، كريم عفيفي، فتحي عبد الوهاب، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، جميلة عوض، صلاح عبد الله، سليمان عيد، عبد الرحيم حسن، محمود عامر، مايان السيد، محمد مهران، عارفة عبد الرسول ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

وشاركت سارة ناجي في مسلسل ضد الكسر في رمضان الماضي وهو من بطولة النجمة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.

مسلسل “ضد الكسر” يشارك في بطولته كل من نيللي كريم والفنان محمد فراج، لقاء الخميسي، لؤي عمران، مصطفى درويش، حمزة العيلي وهشام إسماعيل وسينتيا خليفة، نور إيهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، وسامى مغاورى ومن إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي ومن إنتاج العدل جروب ويعرض المسلسل بشكل حصري عبر قنوات سي بي سي، بالإضافة إلى العرض الحصري عبر قناة دبي.