اجتماع مشترك بين نواب القوى العاملة من التنسيقية ونظرائهم من «الشيوخ»

عقد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من لجنة القوي العاملة اجتماع مشترك مع شيوخ الطاقة والقوى العاملة ناقش اللقاء الموضوعات المطروحة باللجنتين بمجلسي النواب والشيوخ (قانون العمل، قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، قانون الصناديق الخاصة).

واقترحت النائبات نهى أحمد زكي ونشوى الشريف، في ضوء مخرجات زيارة وفد التنسيقية لوزير القوى العاملة أن يتم القيام بدراسة الجزء المتعلق بالعمالة غير المنتظمة في قانون العمل المقدم من الحكومة والعمل على إثراء هذا الجزء بمخرجات النواب عن العمالة غير المنتظمة إلى جانب الإشارة إلى أن العمالة غير المنتظمة في القانون المقدم لم تشمل بعض الفئات الواجب تقنين أوضاعهم.

كما تم الاتفاق علي التأكد من أن القانون يدعم توفير بيئة عمل مناسبة تراعي جوانب السلامة والصحة المهنية، وتشجيع أنظمة العمل عن بعد، مع ضرورة عقد حوار مجتمعي حول قانون العمل يشمل كافة الأطراف المعنية بقضايا العمل (وزير القوى العاملة، اتحاد نقابات عمال مصر، أصحاب الأعمال)

والاتفاق علي التعرض لكافة وجهات النظر بشكل حيادي للخروج برؤية متكاملة حول القانون وذلك في أقرب فرصة قبل بدء مجلس الشيوخ في دراسة القانون.

حضر اللقاء النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب بلجنة القوى العاملة والنائبة نهى أحمد زكي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ.

«صحة تنسيقية الأحزاب» تعقد اجتماعها بتشكيلها الجديد

وعقدت لجنة الصحة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعها الأول لشهر يونيو بتشكيلها الجديد، حيث رحب أمين سر اللجنة الدكتور رامي عبد الباقي، بالأعضاء الجدد وعرض خطة اللجنة، متضمنًا ما تم الانتهاء منه وأهداف اللجنة المستقبلية.

كما جرى تقسيم المهام الداخلية على أعضاء اللجنة حسب تخصصات كوادر اللجنة، وتمت مناقشة الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية خاصةً المتعلقة بالصحة، وما دار في لقاء اللجنة الأخير مع النقابة العامة للأطباء بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإضافة لبحث نتائج اللقاء وما توصل إليه الاجتماع.

حضر الاجتماع الدكتور محمد غنيم، أمين سر مساعد اللجنة، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، والنائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمد أبو النور، الدكتور محمد عز الرجال، و الدكتور محمد عبدالجليل، على هامش الاجتماع تم استضافة الصيدلي مرقص مدحت، المدرس المساعد بكلية الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية والاستماع إلى مقترحه الخاص بتحسين أوضاع مرضى الجذام بمصر.

في نهاية الاجتماع، احتفل أعضاء اللجنة بمرور ثلاث سنوات على ميلاد كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبر جميع الأعضاء عن سعادتهم بانتمائهم للتنسيقية، كما وعدوا ببذل كل الجهود في سبيل استمرار نجاح الكيان العظيم.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطلقت فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "3 سنوات من الحلم" يرصد مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من التأسيس للتمكين، وكيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقمًا في معادلة صنع القرار في مصر، وكيف تتم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكيف تتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن.