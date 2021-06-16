الأربعاء 16 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

بنسبة نجاح 90.4 %.. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتماد نتيجة الشهادة
اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021م بنسبة  بنسبة 90.4 %، بحضور عمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة كفر الشيخ على الدستور

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 57 ألفاً و 702 طالباً، تغيب منهم 244 طالباً، وحضر منهم الامتحانات 57 ألفاً و 458 طالباً، ونجح منهم 51 ألفاً و 963 طالباً، بنسبة 90.4 %، كذا شهادة الإعدادية المهنية تقدم 891 طالباً، تغيب منهم 113 طالباً، وحضر منهم 778 طالباً، ونجح منهم 748 طالباً، بنسبة نجاح 96.14 %.

وأضاف أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الاعدادية للنور للمكفوفين والصم وضعاف السمع 45 طالبًا منهم 3 طلاب من النور للمكفوفين و42 طالبًا من الصم وضعاف السمع ونسبة النجاح 100%، كذا نتيجة شهادة اتمام التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية بنسبة 100%.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

وأوضح المتحدث الرسمي للمحافظة، أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح جاءت كالتالي " بيلا، سيدي غازي، قلين، دسوق، شرق كفرالشيخ، الرياض، غرب كفرالشيخ، فوه، الحامول، سيدي سالم، بلطيم، مطوبس، برج البرلس "، مضيفًا أن الحاصلين علي الدرجة النهائية عددهم 10 طالبات وهم؛ " شهد ماهر فراج السيد، الحاصلة علي المركز الاول من مدرسة صندلا الإعدادية التابعة لإدارة غرب كفرالشيخ، ومنة الله ولقد محمد فتح الله،  الحاصلة علي المركز الثاني من مدرسة ابو مصطفي ق التابعة لإدارة الرياض، ريهام السعيد عبدالعزيز الهنداوي الحاصلة علي المركز الثالث من مدرسة الخادمية ت.ا التابعة لإدارة سيدي غازي، مايا سمير محمود ابوزيد الحاصلة علي المركز الرابع من مدرسة الكوم الطويل التابعة لإدارة بيلا، ندى محمد محمد حسن، الحاصلة علي المركز الخامس بمدرسة المنشاوى ت.ا التابعة لإدارة الحامول، خلود سمير سعيد احمد طايل، الحاصلة علي المركز السادس بمدرسة فوه بنات التابعة لإدارة فوه، ندى علي ابراهيم عبدالحافظ، الحاصلة علي المركز السابع من مدرسة الشهيد أحمد الديهي التابعة لادارة شرق كفرالشيخ، سلسبيل خالد جاد الله عبدالرحمن الحاصلة علي الثامن من مدرسة الخاشعة التابعة لإدارة بلطيم، اصاله حسام الدين موسي، الحاصلة علي المركز التاسع بمدرسة الشهيد هشام التابعة لإدارة قلين، فرحة رضا عوض متولي، الحاصلة علي المركز العاشر بمدرسة العباسية التابعة لإدارة الرياض ".

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