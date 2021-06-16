«حقوق إنسان النواب» تستقبل وفد حقوقي أوزباكستاني

التقى رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، النائب طارق رضوان، بوفد لجنة حقوق الإنسان بدولة أوزبكستان، برئاسة عالية يونسوفا، نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء المجلس الأعلى في مجال حقوق الإنسان الأوزبكستاني، والنواب أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز، وكلاء اللجنة والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر اللجنة والسيدات والسادة نواب اللجنة اللواء عبدالنعيم حامد، هند رشاد، محمد سلطان، محمود عصام والنائبة دعاء العريبي كما حضرت اللقاء النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة.

تضمن اللقاء التأكيد على سعى مصر دومًا لتعزيز العلاقات التاريخية بين الدولتين وبين الشعبين أيضًا، وأنه من المهم أن يحدث تعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة حقوق الإنسان وغيرها.

كما تناول اللقاء، العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي يجب أن تكون على مستوى العلاقات السياسية، وأن يتم التعاون من خلال اتفاقيات تجارية واستثمارات متبادلة، كما يمكن لمصر بمكانتها الكبيرة بقارة أفريقيا، أن تدعم أوزبكستان في خطواتها نحو الاستثمار والتعاون مع دول القارة.

من جانبها نقلت عالية يونسوفا نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، تحية رئيس مجلس النواب الأوزباكستانى إلى رئيس مجلس النواب المصري الدكتور حنفي الجبالي، مؤكدة على تشابه العادات والتقاليد بين شعوب البلدين، ومرحبة بوجود تعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وثمنت يونسوفا، العلاقات في مجال حماية حقوق الطفل، كما أن ومصر تدعم أوزباكستان في مجال حقوق الإنسان، وكان أوزباكستان ضمن الدول التي تدعم موقف مصر في منظمة التعاون الإسلامي بخصوص البيانات عن الإصلاح الاقتصادى ومكافحة الإرهاب، مستطردة: نشكركم لدعم موقف أوزباكستان في جلسة ٧٢ الجمعية العامة للأمم المتحدة للمعرفة والتسامح الديني، وكذلك دعم مصر لأوزبكستان في المجلس التنفيذي لحقوق الإنسان في ٢٠٢٠".