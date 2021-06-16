الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

إطلالة رسمية مميزة لملكة إسبانيا (صور)

الملكة ليتيزيا
الملكة ليتيزيا

لا تميل ليتيزيا ملكة إسبانيا إلى الإطلالات ذات الألوان الصاخبة، بل تفضل الأزياء التى تعبر عن شخصيتها الهادئة، حيث تختار إطلالات راقية بدون تكلف، ونستعرض فى السطور التالية أحدث الإطلالات الرسمية لملكة إسبانيا.

ملكة إسبانيا 

بالفستان البيج

وأطلت الملكة ليتيزيا بإطلالات أنيقة بصحبة زوجها الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، كل من رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، والسيدة الأولى كيم جونج سوك، في جولة تستغرق يومين في مدريد.

ملكة إسبانيا 

واختارت ليتيزيا ارتداء فستان متوسط الطول باللون البيج الهادئ، من علامة فاريلا Varela ونسقت معه حزام على الخصر، ليبرز رشاقتها (مكشكش بالدانتيل) من أسفل، كما ارتدت حذاء ذو كعب عالى من علامة Steve Madden بنفس لون الفستان.

ومن الناحية الجمالية، لم تتكلف الملكة ليتيزيا بالمكياج لتبدو على طبيعتها، وجعلت شعرها مُنسدلا على أكتافها.

ملكة إسبانيا 

بالفستان الأسود المرسوم

وجاءت ثانى إطلالة للملكة ليتيزيا فى المساء على مائدة العشاء الرسمية أقيمت على شرف الرئيس الكوري الجنوبي، حيث ارتدت فستان أسود اللون، مزين بالورود المرسومة الذهبية من علامة Dries Van Noten ونسقت معه صندل باللوني الأسود والذهبي من علامة Magrit.

واعتمدت الملكة ليتيزيا تسريحة شعر الكعكة، لتكمل إطلالتها الرسمية، كما زينت أذنيها بأقراط ذهبية من علامة Helena Nicolau.

ملكة إسبانيا 

حياة الملكة ليتيزيا

عُرفت الملكة ليتيزيا قبل معرفتها بالملك فيليب، بحبها للكتابة الصحفية، فقد عملت صحفية في عدد من الصحف والوكالات الإخبارية، بعدما حصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة كومبلوتنس في مدريد، أيضا كما حصلت على درجة الماجستير في الصحافة السمعية البصرية من معهد الدراسات في الصحافة السمعية البصرية، ولها فى تاريخها الصحفي عددًا هائلًا من القصص الصحفية، أبرزها قضية الانتخابات الرئاسية الأمريكية المثيرة للجدل 2000 وتقارير صحفية حول الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر من Ground Zero عام 2011.

ملكة إسبانيا 

وأعجب الأمير فيليب بليتيزيا 2002 عندما شاهدها في حفل عشاء وسحرت الصحفية الماهرة الأمير الإسباني، حيث بدأ الثنائس قصة حبهما ومن ثم أعلن القصر الإسباني رسميًا عن زواج  ليتيزيا وفيليب في 22 مايو بكاتدرائية "سانتا ماريا لا ريال دي لا المودينا" فى زفاف أسطوري، وأنجبا الثنائي الأميرة الإسبانية طفلتها الأولى ليونور، وبعد عامين أنجبا طفلتهما الثانية صوفيا.

إطلالة الملكة ليتيزيا الملكة ليتيزيا اسبانيا الملك فيليب أزياء وموضة

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