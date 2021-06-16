بعد إجراء عملية جراحية خطيرة.. والدة هنا الزاهد: أشعر بالتحسن.. ادعولي

أكدت السيدة شيرين المنزلاوي والدة الفنانة هنا الزاهد، أنها عادت إلى المنزل بعدما أجرت عملية جراحية ناجحة بأحد المستشفيات بالقاهرة.

وأشارت المنزلاوي لـ"الدستور"، أنها تشعر بتحسن كبير في حالتها الصحية، حيث أصبحت تتحدث بشكل طبيعي، وتقوم ببعض الأعمال اليومية البسيطة بطريقة أفضل، وهو ما يجعلها متفائلة بباقي العلاج.

وقالت: "أتمنى أن يكمل الله شفائي على خير وأن انتهي من هذا المرض بشكل كامل" موجهة شكرها لكل من سأل عنها في ازمتها المرضية، مطالبة الجمهور ان يدعو لها باستكمال باقي رحله العلاج بشكل جيد وان يكمل الله شفاءها علي خير.

ومنذ أيام قليلة أعلنت هنا الزاهد عن مرض والدتها وإصابتها بمرض خبيث والدخول للمستشفى للخضوع لجراحة عاجلة، وطالبت من جمهورها على موقع "إنستجرام" الدعاء لها بالشفاء العاجل، حيث كتبت: "أرجو الدعاء لوالدتى أن يتم شفاؤها على خير اللهم اشفى الأجساد من هذا الورم الخبيث ورد لها عافيتها واحرسها بعينك التى لا تنام".

الجدير بالذكر أن هنا الزاهد قد شاركت خلال شهر رمضان الماضي مسلسل النمر مع الفنان محمد إمام ومحمد رياض، والتي قدمتفي دور ابنته التي تقف في الصاغه ولاقت نجاحا كبيرا وكان من إخراج شيرين عادل، كما يعرض لها حاليا العرض الثاني من مسلسل “حلوة الدنيا سكر” البطولة المطلقة الأاولى لها في الدراما التليفزيونية، والذي يتناول العديد من القصص والحكايات المختلفه، حيث تجسد في كل حكايه شخصيه جديده تنتمي لعالم الكوميديا العائليه.

وعلى المستوى المسرحي، كانت الفنانة هنا الزاهد قاربت على الانتهاء تماما من بروفات أحد العروض المسرحية الجديدة التي تقدمها كبطلة للمرة الأولى على خشبة المسرح بالطابع الكوميدي خلال الفترة القادمة بعد تجاربها الناجحة في الدراما التليفزيونية.