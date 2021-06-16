الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المنظمة العالمية»: خطة جديدة للترويج للسياحة عبر القارة الأفريقية

الترويج للسياحة
الترويج للسياحة

قالت منظمة السياحة العالمية، التابعة لهيئة الأمم المتحدة، إن الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة ستعمل معًا لإنشاء خطة جديدة للسياحة عبر القارة، لتحقيق إمكانات السياحة بشكل أفضل ودفع الانتعاش، وستعمل منظمة السياحة العالمية وأعضاؤها أيضًا مع الاتحاد الأفريقي والقطاع الخاص للترويج للقارة لجماهير عالمية جديدة من خلال سرد القصص الإيجابي الذي يركز على طبيعة الشعوب في القارة، والعلامة التجارية الفعالة.

أضافت المنظمة، في بيان الأربعاء: "مع الاعتراف بالسياحة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة والشاملة للقارة، رحبت منظمة السياحة العالمية بالمندوبين رفيعي المستوى في المؤتمر الإقليمي الأول حول تعزيز العلامة التجارية لأفريقيا، وشهد المؤتمر مشاركة القيادة السياسية للبلد المضيف ناميبيا، إلى جانب قادة من القطاعين العام والخاص من جميع أنحاء القارة".

ورحب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، بالعزم المشترك على إعادة التفكير في وسائل جديدة، وكذلك استئناف السياحة، وقال: "يجب أن تأخذ الوجهات الأفريقية زمام المبادرة في الاحتفال بالثقافة النابضة بالحياة في القارة وتعزيزها، وطاقة الشباب وروح ريادة الأعمال، وفن الطهي الثري".

وعلى خلفية سلسلة من ورش العمل ومجمع فكري وزاري، أيدت الدول الأفريقية الأعضاء في منظمة السياحة العالمية بالإجماع تعهد "ويندهوك" بشأن مناصرة العلامة التجارية لأفريقيا، فبموجب شروط تعهد ويندهوك سيشرك الأعضاء أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص وكذلك المجتمعات المحلية لبناء سرد جديد وملهم للسياحة عبر القارة، وسيحددون القصص الإيجابية التي تتمحور حول الإنسان، من خلال تعزيز الشراكات مع وسائل الإعلام، وعرضها على العالم، والوصول إلى أسواق مصادر سياحية جديدة ومتنوعة.

وخلال الأسابيع المقبلة، ستعمل منظمة السياحة العالمية مع جميع الموقعين لوضع خارطة طريق مشتركة نحو إنشاء العلامة التجارية لأفريقيا، وسيشمل ذلك إنشاء قيم وأهداف مشتركة وتحديد احتياجات وفرص التمويل بالإضافة إلى توفير مجموعات أدوات العلامات التجارية للوجهات، بما في ذلك الإرشادات والتوصيات والتدريب وبناء القدرات في مجال استخبارات السوق والتسويق الرقمي وإدارة البيانات.
 

وعقد الأمين العام زوراب بولوليكاشفيلي محادثات رفيعة المستوى حول استئناف السياحة مع رئيس ناميبيا حاج جينجوب، وكذلك مع نائب رئيس الوزراء في البلاد نيتومبو ناندي، ومع مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة ألبرت موشانجا، لدعم المساهمة في الخطة الجديدة.

السياحة العالمية اتفق الأعضاء على التروج للسياحة

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