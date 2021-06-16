«دون ترخيص».. ضبط وثائق تعليمية وكتب في مكتبة بمنطقة الوايلي

تمكنت مباحث المصنفات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط وثائق تعليمية وكتب للبيع في مكتبة للنشر بدون ترخيص في منطقة الوايلي .

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مسئولي مكتبة للنشر والتوزيع بدون ترخيص، بعرض وبيع العديد من الكتب والمراجع العلمية الخاصة بإحدى دور النشر والتوزيع واستخدام برامج حاسب آلى وأنطمة تشغيل ويندوز بدون موافقة الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، بمنطقة الوايلي.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المكتبة المشار إليها وتم التقابل مع موظف بالمكتبة– مقيم بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة.

بالتفتيش فى حضوره تم ضبط جهاز حاسب آلي محمل عليه نظام تشغيل مقلد ومنسوخ وعدد من البرامج جميعها مُقلدة ومنسوخة وبدون موافقات الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية- وكذا تبين وجود وثائق تعليمية وبرامج لا يجوز تداولها على أجهزة الحاسب الآلى للأغراض التجارية إلا بعد الحصول على موافقة الشركة المالكة لتلك البرامج.

كما تبين وجود نسخ لكتب علمية مملوكة لإحدى الشركات صاحبة الحقوق لتلك الكتب والمراجع العلمية على الجهاز الخاص بالمكتبة- كما تبين وجود قناة إعلانية للإعلان عن المكتبة على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" للإعلان عن الكتب والمراجع التى تتم طباعتها ونشرها دون الحصول على إذن أو تصريح من الجهات المختصة.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإدارة المكتبة بقصد التربح بطريقة غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات للتحقيق.

في السياق ذاته، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية طباعة مسئولى مطبعة "دون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة العديد من المطبوعات التجارية المختلفة دون تفويضات أو أوامر توريد من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المطبعة المشار إليها وتم التقابل مع (مدير المطبعة - مقيم بالقاهرة)، وبالتفتيش تم ضبط 91 ألف مطبوع تجارى، وجميعها دون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بإدرة المطبعة بدون تفويضات أو أوامر توريد من الشركات أصحاب الحقوق الملكية الفكرية بالمخالفة للقانون بقصد التربح غير المشروع