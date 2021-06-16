الأربعاء 16 يونيو 2021
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الكرازة

رئيس «الأنجليكانية» لمؤسسة الرعاية الأسقفية: أمامنا الكثير من العمل التنموي

المطران سامي فوزي
المطران سامي فوزي

التقى اليوم دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية العاملين بمؤسسة الرعاية الأسقفية للمرة الأولى بعد توليه منصبه، إذ عبر عن تقديره لما تقوم به المؤسسة من مجهود قائلًا: "المؤسسة بكل برامجها وقطاعاتها ينتظرها الكثير من ميادين العمل التنموي والاجتماعي الذى تتطلع الكنيسة الأسقفية للامتداد بها. 

ووصف المطران سامى المؤسسة بذراع السامري الصالح التى تعمل من أجل خدمة الفئات الفقيرة والمهمشة بالمجتمعات المستهدفة لتنمية وتحسين أحوال الناس، مضيفًا: افتخر بالعمل الذي تقوم به الإبيسكوكير.

حضر اللقاء الدكتور ماجد موسى المدير العام لمؤسسة الرعاية الأسقفية ومديري وحدات العمل وقطاعات وبرامج العمل التنموي بالمؤسسة. 

جدير بالذكر أن مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية تعمل على إيصال رسالة العمل التنموي والاجتماعي للكنيسة الأسقفية بمصر من خلال برامج التربية والتوعية والتمكين الاقتصادي والطفولة المبكرة وتحسين الصحة وتحسين البيئة المنزلية والمشاركة المجتمعية ودعم اللاجئين والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان الدكتور سامي فوزي قد تولى منصبه منذ أقل من شهر كرئيس للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر والقرن الإفريقي خلفًا للدكتور منير حنا أنيس، في حفل بهيج والكنيسة الأسقفية هي إحدى الكنائس التي تجمع بين الكلاسيكية والمعاصرة في مصر والعالم، ويعتبر رئيس أساقفة كانتربري في إنجلترا هو الأب الروحي لكل المسيحيين الأسقفيين في العالم، ويمكن أن تسمى الكنيسة بالأسقفية أو الإنجليكانية.

ويرتدي الأساقفة زيًا مميزًا يتلون باللون البنفسجي، بعكس الكنيسة المصرية التي ترتدي ملابس تتلون باللون الأسود، وتعتبر الكاتدرائية الخاصة بالمسيحيين الأسقفيين الأنجليكان في مصر هي كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية الأنجليكانية بحي الزمالك بمحافظة القاهرة.

وكان الدكتور سامي فوزي قد أقام مؤتمرًا صحافيًا يوم الخميس المنصرم داخل مقر البطريركية تحدث خلاله عن خطته خلال الفترة المقبلة.

دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية لكنيسة الأسقفية الأنجليكانية مؤسسة الرعاية الأسقفية سامي فوزي

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