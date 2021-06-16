حفاظا على صحة المواطنين.. محافظ قنا يوجه بتطهير جوانب النيل بنجع حمادي

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بتطهير طريق "هو - طراد"، و عمل مصدات على جانبي الطريق والاهتمام بتنظيف المخلفات على جانبي النيل، بالإضافة إلى تطهير مصرف هو من الحشائش و تراكمات القمامة الموجودة بهما وذلك للحفاظ على نظافة البيئة و الحفاظ على مياه الري.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ قنا بمركز و مدينة نجع حمادي، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية، رافقه خلالها حازم عمر نائب محافظ قنا، و المهندس صبري مختار، وكيل وزارة الري بقنا.

كما وجه محافظ قنا، مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي ومسؤولي الرؤ، بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها من حيث حالة التطهير ومناسيب المياه بها، للحفاظ عليها من التلوث والتنسيق مع الوحدات المحلية للقري لرفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرةً وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

وكان قد فاجئ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، صباح اليوم المخبز الآلي بمجمع الألومنيوم بمركز نجع حمادي للاطمئنان على سير العمل به والالتزام بالمواعيد ، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر، والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من قبل المواطنين .

محافظ قنا يفاجئ مخبز خلال جولة في نجع حمادي

و رافقه خلال الجولة حازم عمر نائب محافظ قنا و أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

و استفسر محافظ قنا من الأهالي عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم وتوافره منعاً لحدوث أي تلاعب أو استغلال لهم ، كما وجه بمرور لجنة يومية على المخابز وإعداد تقرير بمدى انتظام العمل بها.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين بالمتابعة اليومية والمستمرة للاطمئنان علي سير العمل بالمخابز، والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها، وتقديم خبز جيد للمواطنين مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز ، وتحرير محاضر للمخالفين، لضمان وصول الخبز المدعم بالجودة المطلوبة لمن يستحق، مشددًا على ضرورة الإهتمام بنظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الخبز .