كازاخستان تؤكد دعمها لعملية السلام الأفغانية

استقبل الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد، الذي وصل إلى مدينة ألماتي في زيارة عمل.

وذكرت وكالة أنباء (بختار) الأفغانية اليوم الأربعاء، أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية الكازاخستانية- الأمريكية في سياق ضمان الأمن والاستقرار في أفغانستان، بما في ذلك في ضوء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان.

وتطرق الجانبان إلى تنسيق الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف لتحقيق الاستقرار وإعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي للدولة الأفغانية.

ورحب الرئيس الكازاخي بالدبلوماسي الأمريكي وأشار إلى أن زيارته مهمة من حيث الحفاظ على حوار رفيع المستوى بين كازاخستان والولايات المتحدة.

ووصف قاسم جومارت توكاييف التعاون بشأن تسوية الوضع في أفغانستان بأنه مسألة تعاون متبادل بين كازاخستان والولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الكازاخي أن القضية الأفغانية هي دائما في بؤرة محادثاته مع قادة أفغانستان وروسيا والصين ودول آسيا الوسطى والمنظمات الدولية.