الأربعاء 16 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الزقازيق تنظم سيمينار لاختيار الفائزين بجوائز «التضامن»

سيمينار جامعة الزقازيق
سيمينار جامعة الزقازيق

أعلنت جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، عن إجراء سيمنيار لاختيار الباحثين الفائزين بالجوائز المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الجميعة الشرعية الرئيسية.

وتشكلت لجنة السيمنار برئاسة  الدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وعضوية عمداء كليات الطب والصيدلة والعلوم و الزراعة والهندسة، بالإضافة إلى الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، ومصطفى أمين الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية.

وانتهت اللجنة إلى فوز أربعة أبحاث بواقع بحثان من كلية العلوم وبحث واحد لكل من كلية الصيدلة والهندسة.

مستشفيات اجتماع وزارة السلام جمعية شئون التعليم والطلاب كلية العلوم

ضربة حرة

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021| من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021.. روابط نتائج جميع المحافظات للشهادة الإعدادية آخر العام

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 برقم الجلوس وكيفية التظلم الإلكتروني

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية (رابط)

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قناة إسطنبول.. هل من فرصة تركية حقيقية؟

ماجد حبته

ريجينى.. أكذوبة الضابط الكينى

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (4)

د. أحمد لاشين

محمد حسين يعقوب.. سقوط صنم السلفية الأخير

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

إبراهيم داود

سعدى

ماجد حبته

الدكتورة بصمجية.. وليست إرهابية!

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتى ويهدر كرامتى لكن أعمل إيه «باحبه»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

"77 مليون أمريكي لن يدعموا بينيت".. لماذا يؤيد الإنجيليون نتنياهو ؟

مئات المستوطنين يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية والمسجد الأقصى

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة القدس