جامعة الزقازيق تنظم سيمينار لاختيار الفائزين بجوائز «التضامن»

أعلنت جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، عن إجراء سيمنيار لاختيار الباحثين الفائزين بالجوائز المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الجميعة الشرعية الرئيسية.

وتشكلت لجنة السيمنار برئاسة الدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وعضوية عمداء كليات الطب والصيدلة والعلوم و الزراعة والهندسة، بالإضافة إلى الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، ومصطفى أمين الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية.

وانتهت اللجنة إلى فوز أربعة أبحاث بواقع بحثان من كلية العلوم وبحث واحد لكل من كلية الصيدلة والهندسة.