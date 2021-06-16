محافظ قنا يتفقد أعمال إحلال وتجديد محطة مياه السلامية بنجع حمادي

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه السلامية بمركز نجع حمادي والممولة من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، رافقه حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



أوضح محافظ قنا أن المحطة تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 لتر لكل ثانية وتبلغ تكلفة أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة 5 مليون جنيه ، ومن المنتظر افتتاحها بشكل رسمي نهاية أغسطس القادم، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار سعى المحافظة إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه وتوفير حياة كريمة للمواطن القنائي .



يذكر أن حجم الاستثمارات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا بلغت 6.5 مليار جنيه من خلال تنفيذ 67 مشروع مياه شرب، ما بين محطات وشبكات مياه، ويجرى الآن استكمال تنفيذ 9 مشروعات أخرى، بالإضافة إلى تنفيذ 10 مشروعات فى قطاع الصرف الصحى، كما يجرى استكمال تنفيذ 26 مشروعا آخر.

وكان قد تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بجولة تفقدية سيرا على الأقدام بمدينة نجع حمادي لمتابعة أعمال الرصف التي تجري بطريق الرنان الغربى بطول 5 كم والذي يبدأ من كوبرى الرمل حتى قرية الحلفاية قبلى بتكلفة مالية تصل إلى ١٤ مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة .



وأثني محافظ قنا على جودة أعمال الرصف التي يتم تنفيذها بالطريق، مؤكدا على استمرار الجولات الميدنية لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين للنهوض والإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.