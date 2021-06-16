الأربعاء 16 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برلمان اليابان يختتم دورته الحالية بالرغم من دعوات المعارضة بالتمديد

برلمان اليابان
برلمان اليابان

اختتم البرلمان الياباني، اليوم الأربعاء، جلسته الحالية والتي استمرت 150 يومًا، بعد أن رفض الائتلاف الحاكم دعوات المعارضة للتمديد لمدة ثلاثة أشهر للسماح بالمزيد من النقاش في مواضيع من بينها مرض (كوفيد-19) وأوليمبياد طوكيو.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه في اليوم السابق، قدم الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض الرئيسي وثلاثة أحزاب أخرى اقتراحًا بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا لعدم تمديد الجلسة العادية، ولكن أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف كوميتو بأغلبية المقاعد، صوتوا ضد مقترح المعارضة.

ويشير التطور إلى زيادة احتمالية حل سوجا لمجلس النواب لإجراء انتخابات عامة في أوائل سبتمبر بعد أوليمبياد طوكيو التي تبدأ الشهر المقبل وقبل انتهاء فترة عضوية مجلس النواب في 21 أكتوبر.

وعلى الرغم من أن الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي توشيهيرو نيكاي قد ألمح قبل تقديم الاقتراح إلى أنه سينصح سوجا بحل مجلس النواب لإجراء انتخابات عامة، قال رئيس الوزراء الياباني إن أولويته هي مكافحة فيروس كورونا.

وجاء طلب التمديد بعدما انتقد الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض وأحزاب المعارضة الأخرى مواجهة الحكومة لأزمة (كوفيد-19)، في اعتقاد منهم أن جهود الحكومة للحد من انتشار المرض كانت غير كافية، وخاصة الوتيرة البطيئة لحملة التطعيم لديها.

وتناولوا أيضًا الأمر المتعلق بتعهد سوجا بأن عقد الأوليمبياد هذا الصيف في طوكيو بداية من 23 يوليو سيكون "آمنًا ومضمونًا" حيث لم يصبح مرض (كوفيد-19) تحت السيطرة بعد.

وتعتقد الأحزاب أن البرلمان يحتاج إلى المزيد من الوقت لمناقشة هذه المواضيع الملحة للغاية.
 

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