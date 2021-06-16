الأربعاء 16 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استعدادات منطقة أسوان الأزهرية لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية

رئيس منطقة أسوان
رئيس منطقة أسوان الأزهرية

اجتمع الشيخ حمدي طه رئيس منطقة أسوان الأزهرية، ومحمود أحمد الوكيل الثقافي للمنطقة برؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية والمقرر إنطلاقها  السبت المقبل 19 يونيو 2021. 

وأكد الشيخ حمدي طه رئيس منطقة أسوان الأزهرية على أهم مسئوليات رؤساء اللجان، وضرورة الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب والملاحظين وجميع أعضاء مقار اللجنة، حرصًا على سلامة الجميع.


وشدد على ضرورة التباعد في اللجان ومنع التجمعات قبل وبعد اللجان، وتعقيم مقرات اللجان وتطهيرها قبل وبعد الامتحان بصفة يومية، وحظر استخدام "الهاتف المحمول" نهائيا للطلاب ولكل القائمين على أعمال الامتحانات، عدا رئيس اللجنة، بشرط أن يكون هاتفًا عاديا وبدون كاميرا؛ وتوفير المناخ الهادىء لحسن سير أعمال الامتحانات.

كما وجه الشيخ حمدي طه، رئيس منطقة أسوان الأزهرية،  بالتواصل المستمر مع غرفة عمليات المنطقة في حل اي مشكلات اوظروف طارئة قد تحدث خلال أعمال الامتحانات.

 

جدير بالذكر أن خلال الشهر الماضي،  أقامت إدارة رياض الأطفال التصفيات النهائية لمسابقة الأزهري الصغير على مستوى المنطقة للعام الدراسي 2020 / 2021 لتلاميذ الروضة بالمعاهد العادية والنموذجية.

وجاء ذلك تحت رعاية الشيخ حمدي طه رئيس منطقة أسوان الأزهرية. 

 وشملت فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة الأزهري الصغير تقييم الأطفال من خلال لجنة مشكلة من :إدارة شئون القرآن الكريم وإدارة رياض الأطفال بالمنطقة وذلك في حفظ الطفل لجزئي عم وتبارك مع التلاوة الصحيحة وفق أحكام التجويد، وحفظ ١٠ أحاديث نبوية.

يشارك التلاميذ الفائزون في التصفيات النهائية على مستوى المنطقة بالتصفيات النهائية التي تجريها الإدارة العامة لرياض الأطفال على مستوى المناطق بالقاهرة .
ومن المقرر تكريم الأطفال العشرة الأوائل على مستوى المنطقة .

رئيس منطقة أسوان الأزهرية
رئيس منطقة أسوان الأزهرية
رئيس منطقة أسوان الأزهرية
رئيس منطقة أسوان الأزهرية
أسوان طلاب امتحانات الثانوية التزام

ضربة حرة

وائل لطفي

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