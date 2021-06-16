رغم أزمة كورونا.. حجوزات الألمان للعطلات تعود مجددا

قالت مجموعة توي، أكبر شركة سياحة في العالم، اليوم الأربعاء، إن حجوزات الألمان للعطلات عادت مجددا بمعدلات أعلى من 2019 أي قبل جائحة فيروس كورونا.

وقال ماريك أندريستساك رئيس المجلس التنفيذي للمجموعة في بيان "اللحاق بركب العطلات هذا الصيف على أشده حاليا ويبدو أن نزعة الزبائن للسفر في تزايد يومي".

وأضاف أن الحجوزات منذ مايو أيار فاقت الأسابيع المماثلة في 2019، مشيرا إلى أن الطلب قوي يشكل خاص على وجهتي جزر البليار والكناري في إسبانيا إضافة إلى اليونان وتركيا.

وسجلت ألمانيا 1455 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 3 ملايين و717 ألفا و625 حالة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت في الفترة نفسها 137 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 90 ألفا و74 شخصا

وسجلت البلاد أكثر من 3 ملايين و590 ألفا و900 حالة تعاف من تفشي الفيروس.