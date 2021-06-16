الحكومة تسند المرحلة الثانية من القطار الكهربائي لـ«أفيك إنترناشيونال» الصينية

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على إسناد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سكك حديد مصر، العاشر من رمضان القطار الكهربائي (عدلي منصور- مدينة العاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة) لشركة "أفيك انترناشيونال" الصينية.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

ووافق المجلس خلال اجتماعه على عديد من القرارات الأخرى من بينها اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة الاسكندرية التصرف بالبيع في عدد 6 قطع أراض بمنطقة أم زغيو لصالح شركة الشمعدان الصناعية الغذائية حاليا، شركة النهضة الصناعية طاهر القويري سابقا، والمقام عليها مبان خاصة بالشركة.

وجاء في نص القرار أن ذلك وفق تقرير فني استشاري بنتيجة تحقق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من القيمة المقدرة للتصرف بمعرفة اللجنة المشكلة بالمحافظة.