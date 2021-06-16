فرنسا تنهي حظر التجول الليلي مع تحسن أسرع من المتوقع لوضع الجائحة

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس اليوم الأربعاء، إن حظر التجول الليلي المفروض على مستوى البلاد منذ نهاية عام 2020 للحد من انتشار فيروس كورونا، سيُلغى اعتبارا من 20 يونيو، بدلا من 30 من الشهر ذاته.

وأضاف خلال إفادة صحفية أسبوعية للحكومة أن ارتداء الكمامات للوقاية من كوفيد-19 لن يصبح إلزاميا قريبا لأن الوضع يتحسن بشكل أسرع مما كان متوقعا في البلاد.

وقال "نعيش لحظة سعيدة.. العودة للحياة الطبيعية. علينا أن نشكر الجميع على ذلك، نحن على الطريق الصواب، دعونا نبقى مستعدين".

وتراجع المتوسط الأسبوعي المتحرك لأعداد الإصابات الجديدة إلى نحو 3500 أمس الثلاثاء، ليظل دون حاجز الخمسة آلاف إصابة لليوم الخامس على التوالي، مقارنة مع أكثر من 40 ألفا قبل شهرين.

ويقول خبراء الصحة إنه يمكن اعتبار الجائحة تحت السيطرة إذا كان المتوسط أقل من خمسة آلاف.