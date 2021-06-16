الأربعاء 16 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصدر بـ«تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

قال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، سيعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الساعات القليلة المقبلة.

أضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة انتهى من إعداد شيتات النتيجة التي تضم درجات الطلاب بالامتحانات في 32 إدارة تعليمية تتبع المديرية.

وقامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بإعداد إحصائيات النتيجة وتحديد عدد الطلاب الأوائل والإدارات التعليمية التابعين إليها ومدارسهم، تمهيدًا لإعلان أسمائهم وتكريمهم عقب إعلان النتيجة.

وأكدت وزارة التعليم أن نتائج الشهادة الإعدادية تعتمد من المديريات التعليمية بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، موضحة أن نتيجة الطالب تحسب وفق الدرجات التى يحصل عليها بامتحان الفصل الدراسى الثانى فقط، وأن الدرجات التى تمنح للطالب بامتحانات نهاية العام أو الترم الثانى يتقدم بها لتنسيق الثانوى العام والفنى ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والمتفوقين.

كانت الامتحانات قد شهدت التزام الطلاب بارتداء الكمامات، كذلك اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة تواجد 14 طالبا باللجنة والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان.

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