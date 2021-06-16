الأربعاء 16 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 63 مخالفة تموينية في حملات على أسواق ومخابز المنيا 

العميد محمد صلاح
العميد محمد صلاح أبو كريشة

أكد العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه يتم التنسيق المستمر فيما بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وإدارة تموين بندر المنيا لضبط الأسواق وأحكام الرقابة التموينية عليها بما يحقق توفير منتجات ذو جودة عالية تليق بالمواطن المصرى طبقا للمواصفات التموينية للحفاظ على سلامة المواطنين .

ومن جانبه قال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تحرير ٦٣ محضرا متنوعا خلال عدد من الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمخابز والبقالات التموينية للتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين للحفاظ على سلامتهم تنوعت ما بين عدم وجودة شهادات صحية ونقص وزن ومنتجات غير صالحة للاستخدام المنتهية الصلاحية .

وأضاف وكيل وزارة التموين أن صوامع وشون المحافظة أستقبلت 369 ألف و840 طن و506 كيلو قمح منذ بدء موسم توريد القمح والذي بدأ منتصف أبريل الماضي وحتي الأن مشيرا إلي أن أعمال التوريد تتم بدون أية مشاكل أو معوقات أو شكاوي من الموردين والمزارعين وسط إجراءات وقائية وأحترازية لمكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد  حيث يتم تعقيم وتطهير أماكن التخزين والسيارات التي تقوم بنقل القمح موضحا أن المحافظة تحتل المركز الثاني بين محافظات الجمهورية في توريد القمح حيث تم زراعة 300 ألف فدان قمح هذا العام وسينتهي موسم التوريد يوم 30 يونيو.

137004165_3587960557917395_5849888927394630491_n
137004165_3587960557917395_5849888927394630491_n
المنيا محاضر تموينية الاسواق والمخابز العميد محمد صلاح الدكتور محمود يوسف

ضربة حرة

وائل لطفي

مصر الكبيرة

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021| من هنا

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 برقم الجلوس وكيفية التظلم الإلكتروني

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021.. روابط نتائج جميع المحافظات للشهادة الإعدادية آخر العام

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

تفاصيل حالة الطقس غدًا.. و3 نصائح لحماية نفسك من الرطوبة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية (رابط)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (4)

د. أحمد لاشين

محمد حسين يعقوب.. سقوط صنم السلفية الأخير

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

إبراهيم داود

سعدى

ماجد حبته

الدكتورة بصمجية.. وليست إرهابية!

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتى ويهدر كرامتى لكن أعمل إيه «باحبه»

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

"77 مليون أمريكي لن يدعموا بينيت".. لماذا يؤيد الإنجيليون نتنياهو ؟

مئات المستوطنين يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية والمسجد الأقصى

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة القدس