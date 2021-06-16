ضبط 63 مخالفة تموينية في حملات على أسواق ومخابز المنيا 

أكد العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه يتم التنسيق المستمر فيما بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وإدارة تموين بندر المنيا لضبط الأسواق وأحكام الرقابة التموينية عليها بما يحقق توفير منتجات ذو جودة عالية تليق بالمواطن المصرى طبقا للمواصفات التموينية للحفاظ على سلامة المواطنين .

ومن جانبه قال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تحرير ٦٣ محضرا متنوعا خلال عدد من الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمخابز والبقالات التموينية للتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين للحفاظ على سلامتهم تنوعت ما بين عدم وجودة شهادات صحية ونقص وزن ومنتجات غير صالحة للاستخدام المنتهية الصلاحية .

وأضاف وكيل وزارة التموين أن صوامع وشون المحافظة أستقبلت 369 ألف و840 طن و506 كيلو قمح منذ بدء موسم توريد القمح والذي بدأ منتصف أبريل الماضي وحتي الأن مشيرا إلي أن أعمال التوريد تتم بدون أية مشاكل أو معوقات أو شكاوي من الموردين والمزارعين وسط إجراءات وقائية وأحترازية لمكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد حيث يتم تعقيم وتطهير أماكن التخزين والسيارات التي تقوم بنقل القمح موضحا أن المحافظة تحتل المركز الثاني بين محافظات الجمهورية في توريد القمح حيث تم زراعة 300 ألف فدان قمح هذا العام وسينتهي موسم التوريد يوم 30 يونيو.