الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يوافق على فتح فصل إضافي بالمدرسة المصرية اليابانية بالخارجة

المدرسة المصرية اليابانية
المدرسة المصرية اليابانية

صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأنه نظراََ لإقبال أولياء الأمور على التقديم بالمدرسة المصرية اليابانية وبعد التنسيق مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتورة نيفين فاروق المشرف العام على المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، تمت الموافقة على فتح فصل إضافي بالمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال لاستيعاب الأعداد المتقدمة.

 هذا وتعد المدرسة اليابانية أحدث صرح تعليمي بالمحافظة، يهدف لتقديم خدمة تعليمية متميزة، وسيتم الإعلان عن موعد وطريقة التقديم بالمدرسة خلال الأيام القادمة.

 وفي سياق اخر تابع الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، التجهيزات الخاصة برؤساء لجان ومراقبى وملاحظى إمتحانات شهادة الدبلومات الفنية. تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

 وقال وكيل التعليم بالمحافظة إنه تم تجهيز جميع الإستراحات بالإدارات التعليمية الخمس بأفخم الأثاث والأجهزة الكهربائية "الثلاجات _ المبردات _ المراوح" وكافة االاثاثات المطلوبه لتوفير الإقامة اللائقة بمكانة المعلم مشيرا أنه تم مراعاة قرب الاستراحات من مقار اللجان حرصا على راحة جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظينـ مضيفا بأنه يجرى المتابعة اليومية لاعمال التطهير والتعقيم وتذليل العقبات إن وجدت وعلى وجه السرعة لضمان حسن الإستقبال والضيافة وحفاظا على أمن وسلامة الجميع. 

وفي سياق متصل تفقد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ، سير منظومة العمل بكنترول ولجنة تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية عن العام الدراسي ٢٠٢٠ _ ٢٠٢١م وذلك بمقر مدرسة صلاح الدين الإبتدائية. ووجه وكيل التعليم بالمحافظة فريق العمل بضرورة مراعاة كافة المعايير من الدقة والشفافية وان مصلحة الطالب تأتى فى المقام الأول.

علي أن يتم بذل أقصي المجهودات لإنهاء العمل على أكمل وجه، موجها التحية والتقدير لفريق العمل ومالمسه من جهد مبذول وتعاون وتكاتف الجميع والظهور بالمظهر اللائق والمشرف.

 

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الوادي الجديد لإقبال أولياء الأمور الموافقة فتح فصل إضافي رياض الاطفال

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