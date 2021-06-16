الأربعاء 16 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

وكيل «تعليم أسوان» يعلن موعد تظلمات الشهادة الإعدادية

الدكتور خالد قبيصى
الدكتور خالد قبيصى

أعلن  الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه سيتم فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية غداً الخميس 17 يونيو الجاري حتى يوم الخميس 1 يوليو المقبل، وعلى ولى الأمر التقدم بطلب مدير المديرية طبقًا للنموذج المطبوع، وجاء ذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم 313 وتعديلاته بخصوص التظلمات من نتيجة الامتحانات للشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الثاني 2021.

و قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن يكون تسليم الطلبات مرفق بها قسيمة التوريد فى مكان واحد فقط وهو لجنة النظام والمراقبة ومقرها مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات (شرق محطة أسوان)، وتيسيرًا على أولياء الأمور، ويتم توريد الرسوم طرف سلطان حسن عبدالجواد مسؤول الخزينة المتواجد بذات المدرسة، على أن يسدد ولى الأمر  الرسوم المقررة وقدرها 20 جنيهًا) فقط لا غير للمادة الواحدة لأى عدد من المواد وذلك خلال الفترة سالفة الذكر من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.


جدير بالذكر أن محافظ أسوان،  كان قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2020/2021 بنسبة نجاح بلغت 80.3 %، ووجه التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين والمتفوقين ، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.

وكلف محافظ أسوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية فى مختلف مدارس المحافظة والاستعداد الجيد والكامل من الآن لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من التعقيم والتطهير والرش لكافة مكونات المدارس ، والتأكد من توفير جميع سبل الراحة من المبردات وأجهزة التهوية لمواجهة أجواء الطقس الحار وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

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