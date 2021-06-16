مصرع مسن وإصابة طالب بنزيف فى المخ إثر تصادم دراجتين بالدقهلية

لقي عامل مسن مصرعه، و أصيب طالب بنزيف في المخ وكسور وكدمات متفرقة بالجسم ، إثر حادث تصادم دراجتين ناريتين " موتوسيكلين "بالمواجهة قيادة كل منها وذلك علي طريق "أجا - منشاة الأخوة " بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول كلا من عزت محمد المرسى سيد أحمد، 67 عاما، عامل، مقيم بقرية برج النور الحمص دائرة المركز ، جثة هامدة وادعاء حادث طريق ، و محمود محمود السيد سلامة السيد، 20 عاما، طالب ومقيم عزبة خلف دائرة المركز، مصابا بكسر مضاعف بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم و اشتباه نزيف بالمخ "ولا يمكن استجوابه " وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي.



وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال كلا من نجل المتوفي، مقيم قرية " برج النور الحمص ووالد المصاب ، موظف بالمعاش، ومقيم عزبة "خلف" قررا بوقوع حادث تصادم بين الدراجتين الناريتين قيادة كلا من المذكوران حال سيرهما على طريق " أجا -منشاة الأخوة "، دائرة المركز نتيجة اختلال مقود الدراجة بيد كلا منهما وإصطدامهما بالمواجهة وحدوث إصابتهما، ووفاة الأول على إثر ذلك ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك وأضاف بقيام الأهالي بنقل الدراجتين إلى محل إقامتهما.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/9513 جنح مركز أجا ، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة .