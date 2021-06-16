«السياحة» تدرب 20 من موظفيها على «الزائر الخفي»

نظمت وزارة السياحة والآثار، دورة تدريبية تحت مسمى «الزائر الخفي»، قدمتها شركة «Rythm» المتخصصة في مجال الضيافة، في إطار حرص الوزارة على متابعة مردودات التدريبات والعائد من الاستثمار في العنصر البشري.

قدمت الدورة لـ20 متدربا من العاملين بوزارة السياحة والآثار وبقطاعاتها المختلفة، لإكساب المتدربين المهارات الخاصة بمتابعة أداء العاملين بالمناطق الأثرية المختلفة بغرض الوقوف على نقاط القوة والضعف لتلك الأماكن، وتحسين تجربة السائح في مصر وتقديم خدمة سياحية تليق بمستوى مصر بين بلدان العالم.

نفذت الدورة التدريبية بإحدى قاعات المتحف القومي للحضارة، وعلى هامش التدريب تم التطرق إلى استقبال الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة والإتاحة المتوفرة حاليًا في عدد من المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية.