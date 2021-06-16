وصول مليون جرعة جديدة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، عن وصول مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصينى إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك ضمن الكميات التي تعاقدت عليها مصر.

وأوضحت أن ذلك يأتي ذلك فى إطار مجهودات الدولة للتوسع والتنوع فى إعطاء اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سيتم وصول باقى الجرعات علي دفعات فى الفترة المقبلة.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد استقبلت في مايو الماضى، أول دفعة من المواد الخام بمطار القاهرة الدولي لتصنيع حوالى 2 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، بالإضافة إلى 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم على متن نفس الطائرة، في إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الشحنة التى وصلت مصر تتضمن 1400 لتر من المواد الخام اليوم الجمعة خاصة بتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية، تكفي لتصنيع مليونين جرعة من اللقاحات، لافتًة إلى أنه من المتوقع تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، خلال السنة الأولى من توقيع اتفاقية التصنيع، مضيفًه أن مصر من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي تبدأ في تصنيع لقاحات فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.