الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع «تباع نقل» غرقًا بمياه ترعة المنصورية بالدقهلية

مصرع رجل
مصرع رجل

لقي "تباع نقل" مصرعه غرقا بمياه ترعة "المنصورية" أمام قرية "سلكا" مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتبين نزوله للاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي بها غرقا ونقلت جثته إلي مستشفي المنصورة الدولي.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية،قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بغرق احد الأشخاص بمياه ترعة " المنصورية " المارة أمام قرية " سلكا " دائرة المركز.

وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري الى مكان البلاغ تم إنتشال الجثمان وبالفحص تبين انه أثناء قيام المدعو " علاء عبدالعزيز محمود " 27 عاما، تباع نقل ، ومقيم قرية " السدس " دائرة مركز الإبراهيمية شرقية بالاستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم اجادته السباحة جرفه التيار وتوفي بها غرقا ، وتم نقله الى مستشفى المنصورة الدولى بمناظرة الجثمان تبين انه يرتدي شورت داخلي وعثر علي ملابسه على شاطئ الترعه المشار اليها وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.

وبسؤال شاهد الواقعة المدعو " محمد مصطفى محمد محمد " 34 عاما، سائق نقل ، ومقيم قرية " السدس " دائرة مركز الإبراهيمية - شرقية قرر بأنه حال توقفه والمتوفى على جانب الطريق بالسيارة قيادته رقم ( ط ع ی 4289 نقل ) قاما بالنزول لمياه الترعة المشار إليها للإستحمام ولعدم اجادته السباحة جرفة التيار وتوفي غرقا ، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .

وجاري تحرير المحضر اللازم واستدعاء احدا من اهلية المتوفي لسؤاله ، والعرض على النيابة العامة .

وفي سياق منفصل، اتهم عامل بقرية “ميت تمامة” التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية طالب باستدراج نجله ذو الـ 8 سنوات إلى شارع جانبي بالقرية والتعدي عليه جنسيا وهتك عرضه.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بوورد إشاره من مركز شرطة منية النصر بحضور “محمد. م. م” 32 عاما (عامل)، ومقيم في قرية ميت تمامة دائرة المركز إلى ديوان المركز وبرفقته نجله محمود (8  سنوات) وأبلغ بقيام طالب يدعى “محمد . م . ع”  15 عاما، ومقيم بذات القرية باستدراج نجله إلى شارع جانبي والتعدي عليه جنسيا وهتك عرضه.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5423  لسنة 2021 جنح مركز شرطة منية النصر وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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