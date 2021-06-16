مصرع «تباع نقل» غرقًا بمياه ترعة المنصورية بالدقهلية
لقي "تباع نقل" مصرعه غرقا بمياه ترعة "المنصورية" أمام قرية "سلكا" مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتبين نزوله للاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي بها غرقا ونقلت جثته إلي مستشفي المنصورة الدولي.
كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية،قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بغرق احد الأشخاص بمياه ترعة " المنصورية " المارة أمام قرية " سلكا " دائرة المركز.
وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري الى مكان البلاغ تم إنتشال الجثمان وبالفحص تبين انه أثناء قيام المدعو " علاء عبدالعزيز محمود " 27 عاما، تباع نقل ، ومقيم قرية " السدس " دائرة مركز الإبراهيمية شرقية بالاستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم اجادته السباحة جرفه التيار وتوفي بها غرقا ، وتم نقله الى مستشفى المنصورة الدولى بمناظرة الجثمان تبين انه يرتدي شورت داخلي وعثر علي ملابسه على شاطئ الترعه المشار اليها وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.
وبسؤال شاهد الواقعة المدعو " محمد مصطفى محمد محمد " 34 عاما، سائق نقل ، ومقيم قرية " السدس " دائرة مركز الإبراهيمية - شرقية قرر بأنه حال توقفه والمتوفى على جانب الطريق بالسيارة قيادته رقم ( ط ع ی 4289 نقل ) قاما بالنزول لمياه الترعة المشار إليها للإستحمام ولعدم اجادته السباحة جرفة التيار وتوفي غرقا ، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .
وجاري تحرير المحضر اللازم واستدعاء احدا من اهلية المتوفي لسؤاله ، والعرض على النيابة العامة .
وفي سياق منفصل، اتهم عامل بقرية “ميت تمامة” التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية طالب باستدراج نجله ذو الـ 8 سنوات إلى شارع جانبي بالقرية والتعدي عليه جنسيا وهتك عرضه.
وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بوورد إشاره من مركز شرطة منية النصر بحضور “محمد. م. م” 32 عاما (عامل)، ومقيم في قرية ميت تمامة دائرة المركز إلى ديوان المركز وبرفقته نجله محمود (8 سنوات) وأبلغ بقيام طالب يدعى “محمد . م . ع” 15 عاما، ومقيم بذات القرية باستدراج نجله إلى شارع جانبي والتعدي عليه جنسيا وهتك عرضه.
وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5423 لسنة 2021 جنح مركز شرطة منية النصر وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.