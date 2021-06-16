انتحار ربة منزل بقرص سام فى قرية أبو جلال بالدقهلية

أقدمت ربة منزل علي الانتحار بقرية "أبو جلال" مركز شربين بمحافظة الدقهلية، حيث تناولت قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة"، ووصلت المستشفى في حالة إعياء شديد وتوفيت بعدها وتبين انتحارها لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب الخلافات الزوجية بينها وبين زوجها وإقامتها بمنزل أسرتها منذ فترة ورغبة والديها المستمرة في عودتها لمنزل زوجها ورفضها ذلك.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة شربين من مستشفي شربين العام بوصول المدعوة "يارا ح.م .ح " 24 عاما ،ربة منزل ، ومقيمة قرية " ابو جلال " دائرة مركز شربين، مصابة بحالة اعياء وقيء (ادعاء تناول مادة سامة).

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤالها قررت بتناولها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة "بقصد الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات بينها وبين زوجها واقامتها بمنزل اهليتها منذ حوالي ثلاثة اشهر تقريبا ورغبة والديها المستمرة في عودتها لمنزل زوجها ورفضها ذلك.

وفي وقت لاحق وردت إشارة للمستشفى تفيد وفاة المذكورة، وبسؤال والدها 50 عاما، نجار ، ومقيم بذات القرية اید ذات المضمون ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاة كريمته.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والنفسية وتوقف بعضلة القلب نتيجة تناول حبة غلة، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/4633 اداري مركز شربين، وجاري العرض على النيابة العامة.

وفي سياق منفصل، اتهم عامل بقرية “ميت تمامة” التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية طالب باستدراج نجله ذو الـ 8 سنوات إلى شارع جانبي بالقرية والتعدي عليه جنسيا وهتك عرضه.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بوورد إشاره من مركز شرطة منية النصر بحضور “محمد. م. م” 32 عاما (عامل)، ومقيم في قرية ميت تمامة دائرة المركز إلى ديوان المركز وبرفقته نجله محمود (8 سنوات) وأبلغ بقيام طالب يدعى “محمد . م . ع” 15 عاما، ومقيم بذات القرية باستدراج نجله إلى شارع جانبي والتعدي عليه جنسيا وهتك عرضه.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5423 لسنة 2021 جنح مركز شرطة منية النصر وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.