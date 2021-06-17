هدية من الرئيس.. القصة الكاملة لاستلام فتاة كفيفة شقة بالعريش

حالة من السعادة سيطرت على أهالي شمال سيناء بعد أن تعالت زغاريد ميزار عقب استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها وأمر بتوفير شقة للعيش بها برفقة 3 من أصدقائها يعانون من فقدان البصر.

القصة بدأت عندما استنجدت ميزار بالرئيس للحصول على شقة للعيش فيها كونها كفيفة حيث ساعدها الجيران والأصدقاء في تكوين عش الزوجية إلا أنها لم تستطع مع زوجها توفير المسكن وظلت برفقة شقيقتها الثلاثة من أصحاب القدرات الخاصة الذين يعانون فقدان البصر.

على الفور وبمجرد أن نشرت طلبها ورسالتها إلى الرئيس استجاب على الفور، وتسلمت الفتاة عقد ملكية الشقة من محافظ شمال سيناء.

"ربنا يحفظك ويحميك ياريس زي ما حافظت علينا، وبتحافظ على كل مصر، يارب تكون دائما سند وعون للجميع".. بتلك الكلمات ردت سيدة على استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى طلبها بتوفير شقة لها، بقيمة 198450 جنيهًا كما تم توريد مستحقات شاملة وديعة الصيانة طوال العمر، وهو الأمر الذي أثار دهشة الفتاة، خاصًة أنها تمنت كثيرًا الحصول على هذه الشقة لتعيش حياة هنيئة.

الشقة التي حصلت عليها ميزار، من أبناء القدرات الخاصة من أبناء العريش، بعد استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، مكونة من 3 غرف على مساحة 90 مترًا، وهي دور أول بعمارات الإسكان الاجتماعى فى حى العبور بالعريش، ولم ولن تتكفل بأي تكاليف في الشقة سواء كان ال مفروشات، وتجهيزات الشقة من أثاث وغيرها من الأمور اللازمة.