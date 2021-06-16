الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يوقع بروتوكول تخصيص أراضي ضمن خطة الجذب السكاني

توقيع البروتوكول
توقيع البروتوكول

وقع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بروتوكول لتخصيص مساحات من الأراضي القابلة للزراعة في محافظة الوادي الجديد لصالح محافظة المنوفية، والغربية، وكفر الشيخ ضمن المشروع القومي للجذب السكاني للمحافظة. 

وأكد الزملوط، أن المحافظة تعد إحدى المحافظات الواعدة التي تعتبر بوابة الأمل للعبور إلى المستقبل، وتحريك قاطرة التنمية بجنوب الصعيد؛ نظراً لما تمتلكه من مقومات تنموية متنوعة، مضيفا أنها من أكبر محافظات الجمهورية، حيث تمثل 44% من إجمالي مساحة الجمهورية، مؤكداََ على تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لإنجاح المشروع، وتقديم كافة الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية والزراعية والبيطرية، وتوفير منازل للمزارعين الذين سيقومون باستصلاح الأراضي من المنازل المتاحة بمنطقة أبو طرطور طوال فترة الانتفاع بالأرض.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين محافظة الوادي الجديد من ناحية، ومحافظات: المنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، من ناحية أخرى، وذلك لاستخدام مساحات من الأراضي بالوادي الجديد لصالح هذه المحافظات، وحضر مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 

ووقع البروتوكولات الثلاثة كل من اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، واللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد، لتخصيص مساحات من الأراضي القابلة للزراعة في محافظة الوادي الجديد لصالح المحافظات الثلاث؛ ضمن المشروع القومي للجذب السكاني وعقب التوقيع، أوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بهدف جذب المزيد من السكان لاستصلاح وتعمير المحافظات غير المأهولة، وتحقيق الاستفادة من خبرات المزارعين في المحافظات المزدحمة بالسكان في نطاق الوادي الضيق.

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الوادي الجديد بروتوكول مساحات الأراضي قابلة للزراعة للجذب السكاني محمود شعراوي

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