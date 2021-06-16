الأربعاء 16 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يفتتح محطة صرف صحي في درنكة بتكلفة 18 مليون جنيه

محافظ أسيوط يفتتح
محافظ أسيوط يفتتح محطة صرف صحي

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط أعمال الإحلال والتجديد لمشروع محطة صرف صحي قرية درنكة الرئيسية التابعة لمركز أسيوط وذلك بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد لها بتكلفة 18 مليون جنيه من خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.
رافقه خلال الافتتاح حسني درويش القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة أسيوط وقيادات شركة المياه والصرف الصحي.
وأزاح المحافظ ورئيس الشركة الستار على اللوحة التذكارية للمشروع ثم تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المحطة وشهد تجارب التشغيل واستمع إلى شرح من مدير المشروع لأقسام المحطة وأعمال الإحلال والتجديد التي تمت بها وفقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية.
وأشاد المحافظ بأهمية مشروعات الصرف الصحي التي يجري انشائها بقرى ومراكز المحافظة ضمن خطة شاملة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي واحلال وتجديد محطات الصرف لاستيعاب التوسعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين معلناً تقديمه كافة سبل الدعم للإسراع في معدلات التنفيذ بمشروعات المياه والصرف الصحي بمراكز المحافظة مؤكدًا على أهمية مراعاة جودة التنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل حفاظاً على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية.
وأشار المهندس محمد صلاح الدين إلى أن أعمال الإحلال والتجديد بالمحطة تضمنت رفع الطاقة التصميمية لاستيعاب كميات المياه الواردة للمحطة حتى عام 2037م وذلك بتوريد وتركيب عدد(3) طلمبات طاقة الطلمبة الواحدة 150لتر/ث وإحلال وتجديد خط طرد المحطة وعمل لآخر إضافي قطر 500 مم وإضافة نظام المطرقة المائية لتجنب انفجارات خطوط الطرد بتكلفة 18 مليون جنيهًا من خطة الإحلال والتجديد المالية الخاصة بالشركة وجاري تأهيل المحطة للحصول على شهادة TSM.

محافظ أسيوط يفتتح محطة صرف صحي

محافظ أسيوط يفتتح محطة صرف صحي
محافظ أسيوط يفتتح محطة صرف صحي
محافظ أسيوط يفتتح محطة صرف صحي
محافظ أسيوط يفتتح محطة صرف صحي
محافظ أسيوط يفتتح محطة صرف صحي
محافظ أسيوط يفتتح محطة صرف صحي
محافظ أسيوط يفتتح محطة صرف صحي
محافظ أسيوط يفتتح محطة صرف صحي
محافظ أسيوط يفتتح محطة صرف صحي
محافظ أسيوط يفتتح محطة صرف صحي
محافظ أسيوط يفتتح محطة صرف صحي
محافظ أسيوط يفتتح محطة صرف صحي
اسيوط محافظة رئيس مجلس إدارة محافظ أسيوط مياه الشرب والصرف الصحي فيروس كورونا رؤية مصر 2030 شركة المياة والصرف القيادة السياسية اللواء عصام سعد محطات الصرف التنمية الشاملة

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021| من هنا

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 برقم الجلوس وكيفية التظلم الإلكتروني

قطر تطالب إثيوبيا بعدم اتخاذ قرار أحادي بشأن «سد النهضة»

«بتقلد مسلسل هندي».. التحقيقات تكشف مفاجأة في انتحار طفلة بولاق الدكرور

«تضامن شيكابالا».. تفاصيل تمرد نجوم الزمالك على أسامة نبيه

أقسم بالله على قول الحق.. 22 سؤالا راوغ محمد حسين يعقوب في الإجابة عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (4)

د. أحمد لاشين

محمد حسين يعقوب.. سقوط صنم السلفية الأخير

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

إبراهيم داود

سعدى

ماجد حبته

الدكتورة بصمجية.. وليست إرهابية!

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتى ويهدر كرامتى لكن أعمل إيه «باحبه»

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

"77 مليون أمريكي لن يدعموا بينيت".. لماذا يؤيد الإنجيليون نتنياهو ؟

مئات المستوطنين يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية والمسجد الأقصى

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة القدس