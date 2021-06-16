محافظ أسيوط يفتتح محطة صرف صحي في درنكة بتكلفة 18 مليون جنيه

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط أعمال الإحلال والتجديد لمشروع محطة صرف صحي قرية درنكة الرئيسية التابعة لمركز أسيوط وذلك بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد لها بتكلفة 18 مليون جنيه من خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

رافقه خلال الافتتاح حسني درويش القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة أسيوط وقيادات شركة المياه والصرف الصحي.

وأزاح المحافظ ورئيس الشركة الستار على اللوحة التذكارية للمشروع ثم تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المحطة وشهد تجارب التشغيل واستمع إلى شرح من مدير المشروع لأقسام المحطة وأعمال الإحلال والتجديد التي تمت بها وفقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية.

وأشاد المحافظ بأهمية مشروعات الصرف الصحي التي يجري انشائها بقرى ومراكز المحافظة ضمن خطة شاملة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي واحلال وتجديد محطات الصرف لاستيعاب التوسعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين معلناً تقديمه كافة سبل الدعم للإسراع في معدلات التنفيذ بمشروعات المياه والصرف الصحي بمراكز المحافظة مؤكدًا على أهمية مراعاة جودة التنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل حفاظاً على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين إلى أن أعمال الإحلال والتجديد بالمحطة تضمنت رفع الطاقة التصميمية لاستيعاب كميات المياه الواردة للمحطة حتى عام 2037م وذلك بتوريد وتركيب عدد(3) طلمبات طاقة الطلمبة الواحدة 150لتر/ث وإحلال وتجديد خط طرد المحطة وعمل لآخر إضافي قطر 500 مم وإضافة نظام المطرقة المائية لتجنب انفجارات خطوط الطرد بتكلفة 18 مليون جنيهًا من خطة الإحلال والتجديد المالية الخاصة بالشركة وجاري تأهيل المحطة للحصول على شهادة TSM.

محافظ أسيوط يفتتح محطة صرف صحي

محافظ أسيوط يفتتح محطة صرف صحي

محافظ أسيوط يفتتح محطة صرف صحي

محافظ أسيوط يفتتح محطة صرف صحي

محافظ أسيوط يفتتح محطة صرف صحي

محافظ أسيوط يفتتح محطة صرف صحي