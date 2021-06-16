الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

مصدر: انكسار موجة كورونا بنجع حمادي وتسجيل صفر إصابات قريبًا

كورونا بنجع حمادي
كورونا بنجع حمادي

انكسرت الموجة الثالثة من أزمة فيروس كورونا في أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا التسع، خاصًة مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، التي كانت تعتبر هي المدينة الأولى التي تشهد انخفاضًا في أعداد المصابين بالفيروس منذ أقل من شهر، لتستمر في الانخفاض، وتحجيم الفيروس.

وانخفضت أعداد المصابين بمستشفى حميات نجع حمادي، المخصصة للعزل، إلى جانب أعداد المصابين من حالات العزل المنزلي، فضلاً عن ارتفاع نسب الشفاء بنسبة تصل لـ100% خلال الفترة الحالية.

ومن جانبه قال مصدر داخل مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن هنالك العديد من المصابين بالفيروس المستجد، داخل مستشفى الحميات قد تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى، لافتًا إلى أن المستشفى بها حاليًا ما يقرب من 15 حالة مصابة فقط، يجري علاجهم ليتعافوا ويتماثلوا للشفاء.

وأضاف المصدر أن حالات العزل المنزلي المسجلة لدى المديرية، تماثلت أيضًا للشفاء، حيث لا تتعدى حالات العزل المنزلي 15 حالة في أنحاء قرى ونجوع مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، مؤكدا أن الموجة قد انكسرت وقريبا نجع حمادي تسجل صفر إصابات.

وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا بمستشفى قفط التعليمى، وذلك بحضور الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، مشيرًا إلى أنه تم إعطاء اللقاح لأول أفراد الطاقم الطبى للطبيب أحمد كمال، مدير مستشفى قفط التعليمى للعزل، وبدء التطعيم بعد شرح الآلية التى يتم تلقى العلاج بها بداية من تسجيل البيانات وطريقة التواصل مع الأطقم الطبية لمتلقى اللقاح ومرحلة ما قبل التطعيم من متابعة العلامات الحيوية ومعرفة الحالة الصحية له.

مدير مستشفى لحم متابعة بدء بعد الاولى عرفه مصابين تلقى

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