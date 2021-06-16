للتأكد من الجودة.. محافظ قنا يفاجئ مخبز خلال جولة في نجع حمادي

فاجئ اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم، المخبز الآلي بمجمع الألومنيوم بمركز نجع حمادي للاطمئنان على سير العمل به والالتزام بالمواعيد، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر، والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من قبل المواطنين، ورافقه خلال الجولة حازم عمر، نائب محافظ قنا، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استفسر محافظ قنا من الأهالي عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم وتوافره منعاً لحدوث أي تلاعب أو استغلال لهم ، كما وجه بمرور لجنة يومية على المخابز وإعداد تقرير بمدى انتظام العمل بها.

متابعة يومية للاطمئنان علي سير العمل بالمخابز

وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين بالمتابعة اليومية والمستمرة للاطمئنان على سير العمل بالمخابز، والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها، وتقديم خبز جيد للمواطنين مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز ، وتحرير محاضر للمخالفين، لضمان وصول الخبز المدعم بالجودة المطلوبة لمن يستحق، مشددًا على ضرورة الاهتمام بنظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الخبز .

وكان اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم الأربعاء، قد أجرى جولة تفقدية لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة "هوّ " الصناعية بمدينة نجع حمادى ، رافقه حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بملف الاستثمار والمناطق الصناعية بالمحافظة .

واستهل "الداودي" زيارته بتفقد الأعمال الإنشائية بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهو أحد 13 مجمعا صناعيا، وجه بإنشائهما الرئيس عبدالفتاح السيسي فى 12 محافظة بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتطورة.

وأوضح أن المجمع مقام على مساحة 71 فدان ، و يشمل 28 هنجرا تضم بدورها 420 وحدة صناعية، بمساحات تتراوح بين 144 و 450 م2 بتكلفة مالية تتخطى مليار جنيه، ويوفر حوالى 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالى 10 ألف فرصة أخرى غير مباشرة، مضيفا أن المجمع يشمل جميع المرافق الأساسية.