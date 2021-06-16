الاتحاد الأوروبي يضيف أمريكا ولبنان و4 دول لقائمة السفر الآمن

اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، على إضافة الولايات المتحدة ولبنان إلى قائمة الدول التي تسمح بالسفر غير الضروري لها ومنها.

وأوضح دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن سفراء الـ27 دولة أعضاء الاتحاد وافقوا على إضافة الولايات المتحدة ولبنان و4 دول أخرى إلى قائمة السفر الآمن، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية.

ويشمل القرار إضافة ألبانيا ومقدونيا الشمالية وصربيا وتايوان إلى قائمة السفر الآمن.

كما تنصح دول الاتحاد الأوروبي برفع قيود السفر تدريجيا عن 8 دول هي (أستراليا وإسرائيل واليابان ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند).

ولا يزال بإمكان دول الاتحاد الأوروبي أن تطلب من القادمين إليها من الخارج إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بكوفيد-19 أو الخضوع لفترة الحجر الصحي.

آخر إحصائيات أعداد كورونا حول العالم

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 839 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 177 مليونا وما يقارب من 415 ألف اصابة، تعافى منهم 161 مليونا وما يزيد عن 859 ألف مريض.