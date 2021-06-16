501 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت السلطات الصحية في اليابان عن تسجيل 501 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة طوكيو.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الأربعاء، أنه تم أيضًا تسجيل 115 إصابة بمحافظة أوكيناوا و108 إصابات في محافظة أوساكا و210 إصابات في محافظة كاناجاوا.

آخر إحصائيات أعداد كورونا حول العالم

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 839 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 177 مليونًا وما يقارب 415 ألف إصابة، تعافى منهم 161 مليونًا وما يزيد على 859 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليمًا ومنطقة حول العالم، وسجَّلت دول العالم أمس الثلاثاء 370 ألفًا و383 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,204 حالات وفاة.

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (2,760 وفاة)، والهند (1,470 وفاة)، وكولومبيا (599 وفاة)، والأرجنتين (586 وفاة)، وروسيا (379 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجَّلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميًا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (88,992 إصابة)، والهند (62,226 إصابة)، والأرجنتين (27,260 إصابة)، وكولومبيا (24,452 إصابة)، وروسيا (14,185 إصابة).

ويلاحظ من خلال حصيلة الوفيات والإصابات ليوم أمس أن البرازيل قد عادت لتسجل أعدادًا مرتفعة جدًا، متقدمة بذلك على الهند التي كانت تتقدم على جميع دول العالم من حيث الحصيلة اليومية، إلا أنها شهدت مؤخرًا تراجعًا ملموسًا في عدد الإصابات والوفيات كل 24 ساعة لتحل بذلك في المرتبة الثانية على العالم بعد البرازيل، فيما لا تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياسًا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية، وذلك أيضًا رغم تراجعها الملحوظ مؤخرًا في الأعداد الإجمالية اليومية للإصابات والوفيات.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء، الأكثر تأثرًا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (615,717 وفاة)، والبرازيل (491,164 وفاة)، والهند (379,601 وفاة)، والمكسيك (230,424 وفاة)، وبيرو (189,261 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميًا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (34,352,185 إصابة)، والهند (29,633,105 إصابات)، والبرازيل (17,543,853 إصابة)، وفرنسا (5,744,589 إصابة)، وتركيا (5,342,028 إصابة).