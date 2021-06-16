محافظ سوهاج يسلم 13 شيكا وعقدين بنظام الإقراض المباشر لدعم المشروعات الصغيرة

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بتسليم عدد 13 شيك بنظام الإقراض المباشر لعملاء فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، كما سلم عقدين لمنح مشروعات بنظام الإقراض متناهي الصغر لجمعيتين بمركز طهطا، ومركز طما، بقيمة 900 ألف جنيه، لدعم 180 عميل من الفئات المستهدفة" محدودي الدخل، وشباب الخريجين، والمرأة المعيلة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة برئاسة محافظ الإقليم، وبحضور نادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بسوهاج، وعدد من وكلاء الوزارات، والشباب وعملاء الجهاز والجمعيات الأهلية.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لدور جهاز تنمية المشروعات وما يقدمه من دعم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مهنئا الشباب والعملاء والجمعيات المستفيدة، موجها بالتيسير على العملاء وتقديم الدعم اللازم لهم في إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بمشروعاتهم في أسرع وقت.

ومن جانبه وجه نادر عبد الظاهر مدير فرع الجهاز بسوهاج الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه اللامحدود، والتعاون المستمر مع رؤساء الوحدات المحلية والمجالس القروية خاصة بالقرى الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن الجهاز يستهدف بالمقام الأول دعم الشباب بالقرى المدرجة ضمن البرنامج الرئاسي "حياة كريمة".

فيما قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال الرصف ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق "العوامر ـ بيت داوود ـ المنطقة الصناعية" بغرب جرجا، بطول 7 كيلو متر، وبتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 35 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يرافقه عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، و ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP .

وأكد المحافظ على أهمية الطريق كأحد الشرايين الهامة بمركز ومدينة جرجا حيث يربط مدينة جرجا بالمنطقة الصناعية غرب جرجا، ومطار سوهاج الدولي، والطريق الصحراوي الغربي، ويخدم أهالي مركز جرجا والمراكز المجاورة، والمنظومة الاستثمارية بالمنطقة، موجها بالمتابعة المستمرة وسرعة إنجاز أعمال الرصف وفقا لأعلى معايير الجودة .

ومن جانبه أشار عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا إلى أن أعمال تطوير الطريق شملت توسعة الطريق وازدواجه، وتغطية ترعة عزبة الحيط المجاورة، بالإضافة إلى ترحيل أعمدة الكهرباء، والكباري المتعارضة، وأعمال الرصف، وإنشاء جزيرة بوسط الطريق، وجاري الآن الانتهاء من أعمال الرصف، حيث تم الانتهاء من رصف مسافة 3 كيلو متر من بداية مدخل الطريق، وجاري العمل في رصف المسافة المتبقية.