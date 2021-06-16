بنجلاديش توافق على لقاح جونسون الأمريكي للاستخدام في حالات الطوارئ

وافقت إدارة الأدوية في بنجلاديش على استخدام لقاح جونسون إند جونسون الأمريكي ضد فيروس كورونا للحالات الطارئة، في محاولة لتلبية الطلب المتزايد على لقاحات فيروس كورونا.

وأوضحت صحيفة بروثوم ألو المحلية البنجالية - على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - إنه بعد تقييمات التجارب السريرية والوضع التنظيمي، أجازت إدارة الغذاء والدواء استخدام اللقاح في حالات الطوارئ.

ووافقت الإدارة في وقت سابق أيضا على خمسة لقاحات أخرى مزدوجة الجرعة للاستخدام الطارئ في البلاد.

ويأتي هذا بعد أن أعلنت السلطات الصحية البنجالية أنها سجلت 3319 إصابة جديدة و50 وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 833 ألفا و291 حالة، وإجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و222 حالة.

اخر احصائيات اعداد كورونا حول العالم

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 839 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 177 مليونا وما يقارب من 415 ألف اصابة، تعافى منهم 161 مليونا وما يزيد عن 859 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء 370 ألف و 383 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,204 حالات وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (2,760 وفاة)، والهند (1,470 وفاة)، وكولومبيا (599 وفاة)، والأرجنتين (586 وفاة)، وروسيا (379 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (88,992 إصابة)، والهند (62,226 إصابة)، والأرجنتين (27,260 إصابة)، وكولومبيا (24,452 إصابة)، وروسيا (14,185 إصابة).

ويلاحظ من خلال حصيلة الوفيات والإصابات ليوم أمس أن البرازيل قد عادت لتسجل اعدادا مرتفعة جدا، متقدمة بذلك على الهند التي كانت تتقدم على جميع دول العالم من حيث الحصيلة اليومية، إلا أنها شهدت مؤخرا تراجعا ملموسا في عدد الإصابات والوفيات كل 24 ساعة لتحل بذلك في المرتبة الثانية على العالم بعد البرازيل، فيما ما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات اجمالية وذلك أيضا رغم تراجعها الملحوظ مؤخراً في الأعداد الاجمالية اليومية للإصابات والوفيات.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء، الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (615,717 وفاة)، والبرازيل (491,164 وفاة)، والهند (379,601 وفاة)، والمكسيك (230,424 وفاة)، وبيرو (189,261 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34,352,185 إصابة)، والهند (29,633,105 إصابات)، والبرازيل (17,543,853 إصابة)، وفرنسا (5,744,589 إصابة)، وتركيا (5,342,028 إصابة).