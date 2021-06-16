وفد «محلية النواب» يشيد بالأسواق المطورة ببورسعيد: نموذج يجب أن يطبق بالمحافظات

تفقد وفد من لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، سوقي الأسماك والخضروات المطورين، وذلك خلال جولة بمحافظة بورسعيد للتعرف على المشروعات القومية التي شهدتها المحافظة.

وأشاد "وفد النواب" بسوقي الأسماك والخضروات، وأكدوا أنهما نموذجان يجب أن يتم تطبيقها على مستوى محافظات مصر، مؤكدين أنهما يساهمان في تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وكذلك يقضيان علي الأسواق العشوائية.

وأكد محافظ بورسعيد أن مجمع سوقي الخضروات والأسماك الجديدان يمثلان منظومة خدمية متكاملة في إطار خطة للقضاء على الأسواق العشوائية والارتقاء بالمشروعات الخدمية للمواطن، كما تأتي هذه المشروعات تماشيا مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، حيث تمثل هذه الأسواق مزارا للمواطنين من خارج بورسعيد ، كونها، توفر كافة سبل الراحة للمواطن اثناء الحصول على الخدمات الشرائية ،وكذلك تمنع الازدحام والتكدس الناتج عن الأسواق العشوائية.

- مشروع خدمي تكاملي

و سوق الأسماك الجديد بمحافظة بورسعيد، أحد المشروعات الخدمية المتكاملة بمحافظة بورسعيد، يُقام سوق الأسماك الجديد، على مساحة 20700 ألف متر مربع حوالي 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، ويضم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا ، و 104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، و2 مطعم على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، وسيتم تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية ، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.

زو سوق الخضروات والفاكهة الجديد ببورسعيد، يعد أول مجمع غذائي فى مصر للخضروات والفواكه والأنشطة المختلفة بطراز حديث على مساحة 24 الف متراً مربعاً ، ويعد بمثابة نقلة حضارية لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين ، ويضم محلات جملة وقطاعي للخضروات والفاكهة ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات ومطاعم، ويشكل السوق مع سوق الأسماك مجمع تجارى متكامل يغطى احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية بالاضافة وجود 4 فروع للبنوك لتسهيل التعاملات المالية علي رواد السوقين .

يذكر أن محافظ بورسعيد، قد عقد اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً بالديوان العام لمحافظة بورسعيد، تم خلاله عرض فيلماً تسجيلياً يوثق عدداً من المشروعات، وكذلك يطرح رؤية المحافظة خلال الفترة المُقبلة.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد استقبل اليوم الأربعاء ، لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، وذلك في زيارة للمحافظة، للقيام بجولة تشمل عدداً من المشروعات التنموية والخدمية.

الأسواق المطورة ببورسعيد:

الأسواق المطورة ببورسعيد:

الأسواق المطورة ببورسعيد:

الأسواق المطورة ببورسعيد:

الأسواق المطورة ببورسعيد:

الأسواق المطورة ببورسعيد:

الأسواق المطورة ببورسعيد:

الأسواق المطورة ببورسعيد

الأسواق المطورة ببورسعيد

الأسواق المطورة ببورسعيد